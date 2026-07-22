Подобные публикации относятся к «разряду спекуляций», отметил пресс-секретарь.

Автор фото: kremlin.ru

Кремль не пересматривал условия мирных переговоров с Украиной. Статья Bloomberg о неготовности России к урегулированию конфликта до взятия Донбасса относится к «разряду спекуляций», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Подобные публикации не нужно воспринимать всерьез, на них не нужно обращать особое внимание», — приводит его слова «Интерфакс».

Песков добавил, что два года назад президент России Владимир Путин обозначил условия остановки боевых действий, и они до сих пор не изменились. Киеву достаточно принять «ответственное решение», и вооруженный конфликт прекратится. Информацию о возвращении территорий, которая упомянута в статье Bloomberg, пресс-секретарь не стал комментировать, отметив, что публично ее обсуждать нельзя.

Ранее Песков заявил, что сейчас нет перспектив для быстрого урегулирования конфликта. Он добавил, что для России не имеет значения, кем является министр обороны Украины.

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