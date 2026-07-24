Илон Маск призвал идти на уступки России ради завершения конфликта на Украине
Бизнесмена возмущают высокопоставленные дипломаты, которые устраивают роскошные ужины во время гибели людей.
Американский предприниматель Илон Маск выразил надежду, что в ближайшее время мирное соглашение в рамках конфликта на Украине будет достигнуто. Он отметил, что уже писал о необходимости идти на уступки России ради достижения мира. Бизнесмен подчеркнул, что это не означает, что он «на стороне России» — Маск мыслит прагматично, ведь это поможет избежать гибели людей. Об этом он рассказал в интервью журналу Economist.
«Меня очень возмущают такие высокопоставленные дипломаты, которые устраивают себе ужины из семи блюд в роскошных местах, пока люди гибнут на передовой, и при этом разглагольствуют о том, что Россия должна уйти, хотя сами они в Россию не поедут», — заявил Маск.
Бизнесмен назвал «ужасной» возможность продолжения гибели людей.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры в Анкоридже не удались из-за несогласия украинской стороны с условиями. Америке приходится придумывать новый план, рассказал он после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Жители одного из районов республики услышали громкий взрыв.
Собственник сельхозземли пожаловался.
На отца погибшего на самокате подростка заводят дело о вовлечении несовершеннолетнего в систематическое распитие алкоголя.
Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.
В Chevrolet находились семь человек.
Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?