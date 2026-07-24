Бизнесмена возмущают высокопоставленные дипломаты, которые устраивают роскошные ужины во время гибели людей.

Автор фото: соцсети / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск выразил надежду, что в ближайшее время мирное соглашение в рамках конфликта на Украине будет достигнуто. Он отметил, что уже писал о необходимости идти на уступки России ради достижения мира. Бизнесмен подчеркнул, что это не означает, что он «на стороне России» — Маск мыслит прагматично, ведь это поможет избежать гибели людей. Об этом он рассказал в интервью журналу Economist.

«Меня очень возмущают такие высокопоставленные дипломаты, которые устраивают себе ужины из семи блюд в роскошных местах, пока люди гибнут на передовой, и при этом разглагольствуют о том, что Россия должна уйти, хотя сами они в Россию не поедут», — заявил Маск.

Бизнесмен назвал «ужасной» возможность продолжения гибели людей.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры в Анкоридже не удались из-за несогласия украинской стороны с условиями. Америке приходится придумывать новый план, рассказал он после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.