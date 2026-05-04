На бездомных собак в Казани выделили 42,5 млн рублей: куда пойдут деньги?
Финансирование идет из бюджета Татарстана.
В Казани на отлов и содержание бродячих собак в Казани потратят 42,5 миллиона рублей, рассказали в мэрии. В этом году на бездомных животных потратят на 2,3 миллиона больше, чем в 2025 году. Контракт на работу заключён с ООО «Зооцентр». На содержание животных пойдет 40,6 миллиона, а на отлов – 1,85 миллиона.
«Зооцентр» должен будет отлавливать животных без владельцев, перевозить их в приют, оказывать ветпомощь, а также искать старых или новых хозяев. Агрессивные животные при этом должны будут содержаться в приюте, а неагрессивные будут возвращаться обратно.
- Ключ к успеху в решении проблемы регулирования численности безнадзорных животных - в воспитании ответственного отношения собственников, нахождении баланса просветительских и воспитательных мер. В Казани с 2021 года по инициативе нашего мэра Ильсура Метшина реализуется программа «Казань — город без брошенных животных». Программа включает в себя уроки дополнительного образования в детских садах и школах, - отметили в мэрии.
Работает движение «Dog friendly Татарстан». Кроме образовательной составляющей, программа «Казань-Город без брошенных животных», включает в себя и практические шаги, чтобы бездомных животных стало меньше. В том числе и бесплатные для владельцев стерилизация и вакцинирование домашних собак.
Ранее мы писали, что Кабмин определил порядок введения особого режима в обращении с бездомными животными. Для его введения должны быть два основания: карантин из-за распространения опасных болезней животных и нападение бездомного животного на человека, приведшее к смерти, тяжкому или среднему вреде здоровью. После направления муниципальными властями ходатайства в Главное управление ветеринарии решение о введении режима принимается в течение четырех рабочих дней. В случае нападения животного на человека режим должен быть введен не позднее второго рабочего дня с момента, как в управлении стало известно о случившемся.
