Российские туристы пожаловались на «развод» от сотрудников аэропорта Антальи
Пассажиров перед вылетом на родину заставляют оформлять дорогостоящие справки об отсутствии заражения.
Российские туристы пожаловались на схему «развода» со стороны сотрудников аэропорта Антальи. Перед посадкой в самолет просят пассажиров самолета пройти обследование, которое стоит миниму 120 евро, сообщает Mash со ссылкой на потерпевших.
Так, одна из российских туристок рассказала, что 15 мая она возвращалась с отдыха из Турции — и при прохождении регистрации сотрудников аэропорта смутили укусы комаров на теле ее годовалого сына. Они решили, что это заразная сыпь, и заставили женщину пройти обследование в аэропорту, несмотря на то, что у пассажирки имелось на руках заключение врача из местной больницы — ребенку делали УЗИ, брали кровь и другие анализы.
Женщину тем не менее заставили обследовать сына еще и в аэропорту: врач просто посветил малышу в рот и выписал справку, за которую запросили 120 евро. Платеж по Union Pay почему-то не прошел, из-за чего пришлось снимать деньги в аэропорту по курсу, почти в два раза превышающий официальный. По словам потерпевшей, она оказалась не единственной россиянкой, затянутой в эту схему.
Ранее сообщалось, что в Турции автобус с 14 российскими туристами попал в ДТП. По некоторым данным, водитель не справился с управлением и врезался в дерево — авария случилась в курортном городе Бельдиби.
