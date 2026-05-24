Пассажиров перед вылетом на родину заставляют оформлять дорогостоящие справки об отсутствии заражения.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Российские туристы пожаловались на схему «развода» со стороны сотрудников аэропорта Антальи. Перед посадкой в самолет просят пассажиров самолета пройти обследование, которое стоит миниму 120 евро, сообщает Mash со ссылкой на потерпевших.

Так, одна из российских туристок рассказала, что 15 мая она возвращалась с отдыха из Турции — и при прохождении регистрации сотрудников аэропорта смутили укусы комаров на теле ее годовалого сына. Они решили, что это заразная сыпь, и заставили женщину пройти обследование в аэропорту, несмотря на то, что у пассажирки имелось на руках заключение врача из местной больницы — ребенку делали УЗИ, брали кровь и другие анализы.

Женщину тем не менее заставили обследовать сына еще и в аэропорту: врач просто посветил малышу в рот и выписал справку, за которую запросили 120 евро. Платеж по Union Pay почему-то не прошел, из-за чего пришлось снимать деньги в аэропорту по курсу, почти в два раза превышающий официальный. По словам потерпевшей, она оказалась не единственной россиянкой, затянутой в эту схему.

