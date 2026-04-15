Общество
15 апреля 15:12
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В «Татарча диктанте» в Казани примут участие соотечественники из 26 стран

Акция в этом году посвящена 140-летию со дня рождения Габдуллы Тукая.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 24 по 26 апреля в столице республики пройдет международная акция «Татарча диктант», цель которой — проверить грамотность на татарском языке. В ней поучаствуют носители и изучающие язык из 26 стран мира и 72 регионов страны. Не первый год знание татарского проверяют участники из Монреаля, Нарвы, Алматы, Стамбула, Ташкента, Измира, Дубая, Каира, Софии, Будапешта и с острова Хайнань. Об этом сообщает мэрия Казани.

Участникам прочитают отрывки из произведений великого татарского поэта Габдуллы Тукая — акция в этом году посвящена 140-летию со дня его рождения. Она пройдет во всех школах, вузах, медресе, Национальном музее и библиотеке, а также в исполкоме. Основным местом проведения станет институт филологии и межкультурных коммуникаций КФУ. Там текст диктанта прочитает советский и российский литературовед Фоат Галимуллин.

Принять участие можно и онлайн. Тексты подготовили разных уровней сложности, например легкий вариант прочитают иностранным участникам, средний — жителям регионов, а сложный — татарстанцам.

Ранее стало известно, кто озвучит тексты на «Тотальном диктанте» в Казани. Среди чтецов — актер театра и кино Андрей Ургант, звезды телеканалов ТНТ и СТС.

