В «Татарча диктанте» в Казани примут участие соотечественники из 26 стран
Акция в этом году посвящена 140-летию со дня рождения Габдуллы Тукая.
С 24 по 26 апреля в столице республики пройдет международная акция «Татарча диктант», цель которой — проверить грамотность на татарском языке. В ней поучаствуют носители и изучающие язык из 26 стран мира и 72 регионов страны. Не первый год знание татарского проверяют участники из Монреаля, Нарвы, Алматы, Стамбула, Ташкента, Измира, Дубая, Каира, Софии, Будапешта и с острова Хайнань. Об этом сообщает мэрия Казани.
Участникам прочитают отрывки из произведений великого татарского поэта Габдуллы Тукая — акция в этом году посвящена 140-летию со дня его рождения. Она пройдет во всех школах, вузах, медресе, Национальном музее и библиотеке, а также в исполкоме. Основным местом проведения станет институт филологии и межкультурных коммуникаций КФУ. Там текст диктанта прочитает советский и российский литературовед Фоат Галимуллин.
Принять участие можно и онлайн. Тексты подготовили разных уровней сложности, например легкий вариант прочитают иностранным участникам, средний — жителям регионов, а сложный — татарстанцам.
Ранее стало известно, кто озвучит тексты на «Тотальном диктанте» в Казани. Среди чтецов — актер театра и кино Андрей Ургант, звезды телеканалов ТНТ и СТС.
