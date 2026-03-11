Городская среда

Как Казань пережила рекордно снежную зиму

Сильнейшие снегопады стали настоящим испытанием для города.

rutube.ru10 марта 22:38
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
rutube.ru
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Выдающиеся татарские женщины // Подкаст о судьбе первых

История татарского народа знает немало примеров, когда женщины меняли представление о своей роли.

rutube.ru
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Почему дети становятся жертвами и агрессорами?

Интервью с психологом о буллинге.

rutube.ru
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Казань или Ереван: где лучше жить?

Вышел новый выпуск рубрики «Сравнение городов».

rutube.ru
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Готовимся к материнству правильно // В Казани открылась Школа будущих мам

Мы поговорили с педагогами и будущими родителями.

rutube.ru
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Как малый бизнес отреагировал на повышение НДС

Здесь реальные истории предпринимателей из разных сфер — секонд хенд, кафе, производство еды.

rutube.ru
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Где в Казани растят чемпионов по стендовой стрельбе

В этом выпуске мы отправились в центр «Свияга», чтобы научиться мастерству стендовой стрельбы.

rutube.ru
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Идеальные места для предложения руки и сердца в Казани

Вдруг вы планировали сделать это на 14 февраля.

rutube.ru
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Новые татарские музеи Казани

В этом выпуске мы решили окунуться в культурную жизнь и найти самобытные места татарского народа.

rutube.ru
Александра Чагина / ИД «Вечерняя Казань»
Фил Воронин, Артур Шамгунов и миллион за шутки: GA-GALA BATTLE

Это единственное в России шоу, где студенческие команды борются за приз в 1 000 000 рублей.

rutube.ru
