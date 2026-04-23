Алена Ащеулова: «Поддержка АПК должна быть предсказуемой и длинной по горизонту»
Фермеры должны заранее понимать, на какие деньги и на каких условиях они могут рассчитывать хотя бы на 2-3 года вперед.
Самыми востребованными мерами поддержки для фермеров служат прямые субсидии, льготные кредиты, поддержку покупки техники и адресные программы для малых форм хозяйствования. Их эффективность в том, что они помогают фермеру не «на бумаге», а в кассовом разрыве, когда нужно сеять, кормить, ремонтировать и платить зарплату сейчас. На вопрос долгосрочности и эффективности государственных дотаций обратила внимание территориальный директор «Цифра брокер» в Казани Алена Ащеулова.
— Поддержку нужно делать более предсказуемой и длинной по горизонту: фермер должен заранее понимать, на какие деньги и на каких условиях он может рассчитывать хотя бы на 2-3 года вперед. Кроме того, малым хозяйствам нужны не только субсидии, но и более простой доступ к сбыту, технике, кооперации и оборотному финансированию, — рассуждала собеседница.
Главные проблемы сейчас — дорогие деньги, дефицит кадров и высокая нагрузка на малые хозяйства по технике, кормам, запчастям и сбыту, обратила внимание территориальный директор «Цифра брокер» в Казани Алена Ащеулова. Для фермеров это означает простую вещь: работать можно, но запас прочности стал меньше, а любая ошибка обходится дороже.
Снижение базового субсидирования по инвесткредитам с 70% до 50% ключевой ставки сделает новые проекты менее доступными, особенно для небольших и средних хозяйств, считает эксперт. В первую очередь это затормозит обновление техники, строительство ферм и запуск новых производств, потому что окупаемость таких проектов сразу ухудшается.
Трудности в аграрной отрасли не угрожают продовольственной безопасности Татарстана, так как республика сохраняет сильные позиции, а малые формы хозяйствования дают 40% всей сельхозпродукции республики. Но если закрытие фермерских хозяйств станет устойчивым трендом, регион начнет терять гибкость, занятость на селе и локальное предложение по отдельным видам продукции.
Ранее аналитический отдел «Вечерней Казани» выяснил, что количество субъектов малого хозяйствования в сельском хозяйстве за 5 лет в Татарстане сократилось на 32%. Фермеры признаются, что контроль государства в последние годы стал удушающим и не дает бизнесу развиваться.
