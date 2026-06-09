Заемщики, отсеченные от регулируемого рынка, будут обращаться к неофициальным кредиторам.

Автор фото: из личного архива Ильи Кузьминых

Объем выдачи займов в микрофинансовых организациях снизится на пять процентов по итогам 2026 года, прогнозируют в аналитическом агентстве «Эксперт РА». Причиной станут регуляторные изменения, согласно которым клиенты МФО должны будут подтверждать биометрические данные при онлайн-оформлении, а также не смогут взять новый займ до погашения предыдущего. Младший аналитик отдела анализа финансовых рынков КИТ Финанс Илья Кузьминых считает, что сложнее всего получить новый займ будет клиентам с неподтвержденными доходами, клиентам с уже высокой долговой нагрузкой свыше 80% дохода, а также людям с несколькими непогашенными дорогими займами, которых коснется правило поэтапного ограничения.

Эксперт также не исключает, что часть спроса перетечет в нелегальный сегмент, так как сужение легального доступа повышает этот риск. Заемщики, отсеченные от регулируемого рынка, могут обращаться к неофициальным кредиторам, что ухудшает их защищенность.

— Масштаб этого процесса количественно оценить трудно, поскольку нелегальная деятельность по определению остается вне статистики. О реальных проявлениях можно будет судить по динамике жалоб и по данным правоохранительных органов ближе к концу периода, и именно за этим участком имеет смысл наблюдать отдельно, — обратил внимание Кузьминых.

По мнению Кузьминых, сокращение выдач микрозаймов слабо отразится на людях и экономике. Для заемщиков сокращение выдач означает снижение доступа к быстрым деньгам, особенно для людей с невысокими и неподтвержденными доходами. Для экономики прямой эффект ограничен, поскольку доля микрозаймов в общем объеме кредитования населения невелика, а средний размер займа небольшой. Часть спроса перераспределится между банковскими продуктами, рассрочкой и финансированием на маркетплейсах.

Ранее «Вечерняя Казань» выяснила, что к концу 2026 года количество компаний на рынке МФО может сократиться на 12%, до 740 единиц. Таким прогнозом поделились в «Эксперт РА». Компании уже сейчас сокращают выдачи, концентрируются на повторных клиентах и переходят на более долгосрочные продукты. Подробнее о последствиях сокращения выдач микрозаймов читайте в аналитическом материале.