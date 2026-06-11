Потребители стали осторожнее и реже берут несколько займов одновременно.

Автор фото: пресс-служба ИК «Финам»

Эпоха агрессивного роста рынка микрозаймов закончилась, началась консолидация и очистка отрасли. Выживают крупные игроки с качественным скорингом и доступом к фондированию, заявил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Эксперт напомнил о прогнозе аналитического агентства «Эксперт РА», согласно которому выдачи микрозаймов в 2026 году сократятся на 5%. Рынок уже достиг стадии насыщения: квартальные выдачи перестали расти, а компании все чаще жертвуют объемами ради качества портфеля.

Главным фактором охлаждения Кабаков считает действия Банка России. Наиболее болезненными для рынка станут ограничения на выдачу займов закредитованным клиентам, лимиты на количество займов в одни руки и снижение максимальной переплаты до 100% от суммы долга. Обязательная проверка биометрических данных при оформлении онлайн-займа увеличит издержки, но не окажет такого влияния на объемы выдач, как ограничения для рискованных заемщиков.

— Впрочем, дело не только в регулировании. На рынок давят высокие процентные ставки, снижение платежеспособности части населения и более осторожная политика самих микрофинансовых организаций. Компании все чаще кредитуют проверенных клиентов и сокращают работу с высокорисковым сегментом, — пояснил собеседник «Вечерней Казани».

Для населения это означает снижение доступности быстрых денег. В первую очередь сложности возникнут у заемщиков с высокой долговой нагрузкой, просрочками, нестабильным доходом и историей постоянных перекредитований. Эффект для экономики Кабаков оценивает как нейтральный или умеренно позитивный: замедляется накопление проблемной задолженности домохозяйств.

— Потребители становятся более осторожными, чаще сравнивают условия и реже берут несколько займов одновременно. Спрос постепенно смещается от классических «займов до зарплаты» к более крупным и длинным продуктам, — рассуждал эксперт.

Меры ЦБ действительно способствовали снижению закредитованности наиболее рискованных заемщиков. Однако полностью проблему они не решили. Часть клиентов, потеряв доступ к легальному финансированию, может обратиться к нелегальным кредиторам. Поэтому риск роста теневого сегмента сохраняется, хотя пока речь не идет о масштабной угрозе для рынка.

Ранее «Вечерняя Казань» выяснила, что к концу 2026 года количество компаний на рынке МФО может сократиться на 12%, до 740 единиц. Таким прогнозом поделились в «Эксперт РА». Компании уже сейчас сокращают выдачи, концентрируются на повторных клиентах и переходят на более долгосрочные продукты. Подробнее о последствиях сокращения объемов выдачи микрозаймов читайте в материале.