Некоторые маршруты временно закроют.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Из-за проведения в городе «Казанского марафона – 2026» 1, 2 и 3 мая изменится схема движения троллейбусов №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12. Об этом предупреждает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

1 мая в связи с отключением напряжения на улице Ташаяк с 04:00 до 16:00 будет закрыто движение троллейбуса №2. Троллейбусы по маршруту №7 будут следовать от улицы Халитова до Речного порта.

2 мая с 06:00 до 10:30 движение троллейбусных маршрутов № 3, 5, 6, 7, 8, 12 будет изменено. Маршруты №№3, 5, 7 будут следовать до остановки «Площадь Свободы». Маршруты №№6, 8, 12 - до остановки «Танковое кольцо». Движение троллейбусного маршрута №2 будет закрыто до 14:00.

3 мая, в воскресенье, с 04:00 до 15:00 изменится схема движения троллейбусных маршрутов №№1, 3, 5, 6, 7, 8, 12. Троллейбус №1 с 04:45 до 10:20 будет курсировать по сокращенному маршруту - от Горьковского шоссе до станции метро «Козья Слобода». Движение троллейбусного маршрута №2 будет закрыто.

Горожан просят учитывать эту информацию при построении своего маршрута.

Ранее мы писали, что в Казани на первомайские праздники муниципальные парковки будут бесплатными. Плату не возьмут 1 мая, а также в выходные 2 и 3 мая.

