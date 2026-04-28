Плату не возьмут 1 мая, а также в выходные 2 и 3 мая.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани на первомайские праздники муниципальные парковки будут работать бесплатно. Об этом сообщили в исполнительном комитете города.

Плату за парковку не возьмут в пятницу, 1 мая, — в честь Праздника Весны и Труда. Суббота и воскресенье, 2 и 3 мая, являются выходными днями, поэтому парковки тоже будут бесплатными.

В будние дни в столице Татарстана автомобиль на муниципальной парковке можно оставить без оплаты в ночное время — с 19:00 до 8:00.

Ранее мы писали, что татарстанцев ждут самые короткие майские праздники за последние 5 лет. Время на отдых сокращается из-за того, что официальные нерабочие дни выпадают на субботу и воскресенье.

