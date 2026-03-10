Время на отдых сокращается из-за того, что официальные нерабочие дни выпадают на субботу и воскресенье.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В мае этого года жители республики смогут отдохнуть всего шесть дней. Такие короткие праздники выдались впервые за последние пять лет. Дело в том, что нерабочие дни выпадают на календарные выходные.

Первые выходные начнутся с пятницы, 1 мая, и продлятся три дня до воскресенья, 3 мая. День Победы выпадет на субботу, поэтому следующий после него понедельник, 11 мая, будет нерабочим. Итого — еще три дня отдыха, ровно с 9 по 11 мая. Сокращенными будут предшествующие праздникам рабочие дни 30 апреля и 8 мая.

Напомним, что совсем скоро в Татарстане отметят еще один праздник. В соответствии с лунным календарем и традициями Ураза-байрам пройдет 20 марта. После майских праздников жителей ждет Курбан-байрам, празднование которого состоится 27 мая.

