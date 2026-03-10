Татарстанцев ждут самые короткие майские праздники за последние 5 лет
Время на отдых сокращается из-за того, что официальные нерабочие дни выпадают на субботу и воскресенье.
В мае этого года жители республики смогут отдохнуть всего шесть дней. Такие короткие праздники выдались впервые за последние пять лет. Дело в том, что нерабочие дни выпадают на календарные выходные.
Первые выходные начнутся с пятницы, 1 мая, и продлятся три дня до воскресенья, 3 мая. День Победы выпадет на субботу, поэтому следующий после него понедельник, 11 мая, будет нерабочим. Итого — еще три дня отдыха, ровно с 9 по 11 мая. Сокращенными будут предшествующие праздникам рабочие дни 30 апреля и 8 мая.
Напомним, что совсем скоро в Татарстане отметят еще один праздник. В соответствии с лунным календарем и традициями Ураза-байрам пройдет 20 марта. После майских праздников жителей ждет Курбан-байрам, празднование которого состоится 27 мая.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Россия пока держит розницу под контролем, но биржевые котировки уже растут — вслед за мировыми.
Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.
Уголовные дела возбуждены по статьям о получении взятки и посредничестве во взяточничестве.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.