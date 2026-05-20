Общественные огороды запускают в Казани
Открытие состоится 23 и 24 мая в Горкинско-Ометьевском лесу, парке у ЖК «Салават Купере» и на бульваре по улице Серова.
В Казани в Горкинско-Ометьевском лесу, парке у ЖК «Салават Купере» и на бульваре по улице Серова откроются общественные огороды. Об этом сообщили в мэрии.
Для того, чтобы стать владельцем грядки в одном из парков, нужно заполнить заявку до 12:00 22 мая. Открытие огородов состоится 23 и 24 мая. Любой желающий сможет посадить цветы, овощи или ягоды, после чего нужно ухаживать за ними все лето и можно будет собрать урожай в сентябре.
В день открытия между садоводами распределят грядки, также их научат правильно сажать растения. Для посадки рекомендуется выбирать однолетние цветы, невысокие овощи и зелень.
Если участок будет заброшен, то его передадут другому участнику акции.
Ранее сообщалось, что в восьми парках и скверах Казани появились уличные библиотеки. Книги можно брать бесплатно, но их просят возвращать или приносить свои взамен.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Свидетель опровергнул в суде доводы следствия о получении сотрудником чрезвычайного ведомства взяток за регистрацию технических заключений.
Размеры штрафы составят до 2 тысяч рублей.
Изменения в правилах ждут жителей с 2027 года и коснутся уже открытых счетов.
В мероприятии примут участие представители 11 стран, в числе которых будут главы государств.
Форум проходит в столице Татарстана в восьмой раз.
О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.