20 мая 17:27
Общественные огороды запускают в Казани

Открытие состоится 23 и 24 мая в Горкинско-Ометьевском лесу, парке у ЖК «Салават Купере» и на бульваре по улице Серова.

В Казани в Горкинско-Ометьевском лесу, парке у ЖК «Салават Купере» и на бульваре по улице Серова откроются общественные огороды. Об этом сообщили в мэрии.

Для того, чтобы стать владельцем грядки в одном из парков, нужно заполнить заявку до 12:00 22 мая. Открытие огородов состоится 23 и 24 мая. Любой желающий сможет посадить цветы, овощи или ягоды, после чего нужно ухаживать за ними все лето и можно будет собрать урожай в сентябре.

В день открытия между садоводами распределят грядки, также их научат правильно сажать растения. Для посадки рекомендуется выбирать однолетние цветы, невысокие овощи и зелень.

Если участок будет заброшен, то его передадут другому участнику акции.

Ранее сообщалось, что в восьми парках и скверах Казани появились уличные библиотеки. Книги можно брать бесплатно, но их просят возвращать или приносить свои взамен.

