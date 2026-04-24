Экзотические экспонаты представлены в Музее естественной истории Татарстана с 24 апреля. Изъятые у браконьеров и черных перекупщиков, они на законных основаниях стали музейными экспонатами.

Казанцам и гостям столицы республики демонстрируют то, что с чем чаще всего попадаются на границе контрабандисты: чучела редких животных, земноводных и птиц, сумочки и обувь из кожи рептилий, шкуры леопарда и ягуара, бивни африканских слонов и изделия из них. К 39 экспонатам передвижной выставки знаменитого московского музея добавлены 11 предметов из запасников Казанского кремля. Итого – полсотни в чучел редких животных, шкур, бивней и изделий из кожи рептилий.

Основной посыл экспозиции в том, чтобы рассказать обществу о непоправимом уроне флоре и фауне планеты, наносимом контрабандистами и браконьерами, и предупредить в дальнейшем их преступления. И в качестве доказательств Дарвиновский музей приводит вопиющую статистику: ежегодно в мире в обход закона продаются 500-600 млн рыб, около 30 тысяч обезьян, 10-15 млн рептилий, 5 млн птиц.

В наши дни незаконная торговля редкими животными стала одним из наиболее доходных видов теневого бизнеса. По данным Интерпола, контрабанда зверей, птиц, растений имеет оборот в 6-9 млрд. долларов в год (в нелегальном бизнесе она занимает второе место после торговли запрещенными веществами). Ради мяса, шкур, кожи, изготовления духов, лекарств, украшений и разведения экзотических домашних питомцев опустошаются последние нетронутые уголки дикой природы в мире. Особенно сильно страдают регионы, где пока еще существует высокое биоразнообразие, например, Юго-Восточная Азия, Южная Америка и Африка.

Автор фото: Дарвиновский музей

И чем более редок вид, тем выше цена и тем больше животных уничтожается. Тотальное браконьерство приводит к ужасным результатам. Возьмем носорогов: за последние полвека их численность в мире сократилась на 97% (то есть уничтожаются по два носорога в день!). Браконьеры не останавливаются ни перед чем, ведь на черном рынке стоимость одного грамма рога котируется выше золота.

Если говорить о редких птицах, то чаще всего контрабандисты пытаются ввозить в Россию попугаев Ара, Жако, амазоновых и ожереловых попугаев, используя антигуманные способы транспортировки. Попугаев предварительно усыпляют транквилизаторами, затем упаковывают по 40 единиц в жесткие пластиковые тары или чемоданы, часто без доступа воздуха, где после перевозки из каждого десятка выживает максимум две птицы.

Процветает и незаконный оборот окаменелостей и минералов из Мадагаскара, Бразилии и других стран. Об этой стороне незаконного оборота рассказывают разделы выставки «Контрабанда минералов» и «Черный рынок окаменелостей».

По словам организаторов, данной выставкой они не только приоткрывают завесу с неприглядного, да и прямо скажем – позорного, бизнеса, но и выражают надежду, что посетившие ее граждане никогда не станут (вольно или невольно) способствовать контрабанде редких животных и изделий из них, а также незаконному обороту минералов и редких палеонтологических образцов.

Автор фото: Дарвиновский музей



В качестве дополнительной информации. Крупнейший естественно-научный Государственный Дарвиновский музей основан в 1907 году молодым профессором Московских Высших Женских курсов (ныне Московский Педагогический государственный университет) Александром Федоровичем Котсом. Идея создать в России первый музей биологической эволюции возникла у ученого еще в студенческие годы после путешествия по музеям Европы. Сегодня Дарвиновский музей принимает свыше 600 000 посетителей и более 2500 экскурсий ежегодно, в его фондах хранится более 400 000 ценных свидетельств естественной истории и произведений искусства. Экспозиция музея занимает три этажа общей площадью 5000 кв. метров, она рассказывает о происхождении, развитии и многообразии жизни на Земле, об эволюции поведения животных и их расселении на нашей планете, о происхождении человека и эволюции его взаимоотношений с природой. Среди раритетов Дарвиновского музея: африканский слон последнего императора Российской Империи Николая II, индийская слониха Джин-Дау, спаниель вождя СССР Иосифа Виссарионовича Сталина, омар знаменитого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина, белка-альбинос, которую основатель музея, Александр Федорович Котс, выменял на самовар, чучело гориллы, в подставке которой недавно были найдены документы конца XIX века.