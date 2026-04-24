Мероприятие посвящено провозглашению Казани культурной столицей исламского мира в 2026 году.

Автор фото: предоставлено музеем-заповедником «Казанский Кремль»

Экспозиция «Красота Коранического слова и пластика божественных имен» работает в музее исламской культуры иузея-заповедника «Казанский Кремль» с 24 апреля по 22 сентября. Представлены рукописные листы Корана, шамаили и киты – работы художника и реставратора Дамира Ахматгалиева, а также коллекция миниатюрных скульптур «99 имен Аллаха» дизайнера-ювелира Азамата Гилязетдинова из коллекции Елабужского музея-заповедника.

Ключевая идея выставки – показать эволюцию сакрального образа в исламской культуре от боговдохновенного Слова, запечатленного каллиграфом, к его пластическому воплощению в скульптуре. Это живой диалог древности и современности, классической традиции и новаторства.

- В исламе нельзя изображать Всевышнего, но мы, мусульмане, познаем нашего Творца через имена-эпитеты, которыми он называет себя в Священном Писании, - отметил посетивший церемонию открытия первый заместитель муфтия Республики Татарстан, имам-хатыйб мечети Кул Шариф Ильфар хазрат Хасанов. - Среди этих девяносто девяти имен есть одно сакральное. Оно скрыто для того, чтобы верующий всегда изучал, вспоминал и обращался к этим именам.

Коллекция «99 имен Аллаха» скульптора Азамата Гилязетдинова представляет собой 99 плоских пропильных скульптур из полированной латуни, и это единственное в России полное пластическое осмысление имен Всевышнего.

В экспозиции представлен 51 рукописный лист Корана: это точные реплики, созданные художником-реставратором Дамиром Ахматгалиевым с оригиналов VII–XIX веков из музейных и библиотечных собраний России, Европы, Азии и Африки. Помимо этого выставлены реплики с таких редких рукописей, как «Голубой Коран», Коран халифа Усмана, османские и сефевидские списки, а также полный текст Корана на одном листе. Особенно удивит современников поразительное разнообразие каллиграфических стилей: хиджази, куфи, магриби, андалуси, насх, мухаккак, сульс, бихари, сини, дагестанский насх и другие.

