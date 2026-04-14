A-Fitness в казанском «Тандеме» закрывается
Клиентам возвращают деньги.
В Казани закрывается фитнес-клуб A-Fitness в «Тандеме», об этом сообщили в соцсетях клуба. Он будет работать до 1 июня.
В объявлении говорится, что услуги по заключенным ранее договорам будут оказывать в Alex Fitness ГУМ. Заявления о расторжении договоров будут приниматься до 31 мая в отделе продаж A-Fitness «Тандем».
Решение о закрытии было принято после того, как закрыли фитнес-зал «Планета Фитнес» на улице Хади Такташа. Именно этот зал откроется в «Тандеме».
Mash Iptash отмечает, что часть недовольных клиентов фитнес-зала планирует обращаться в суд, так как если клиент ходил в зал месяц от оплаченного года, то ему вернут 2/3 суммы — 23 тысячи рублей. Если два месяца, то уже половину — 17 тысяч рублей. Те, кто занимался полгода и больше, могут рассчитывать только на 1-4%, чем и недовольна часть клиентов.
Напомним, в похожей ситуации несколько лет назад казанцы отсудили деньги за моральный ущерб у закрывшегося фитнес-центра. Жители массово подали жалобы на организацию в Роспотребнадзор.
