Общество
14 апреля 15:33
Автор материала:«Вечерняя Казань»

A-Fitness в казанском «Тандеме» закрывается

Клиентам возвращают деньги.

Автор фото: скриншот видео

В Казани закрывается фитнес-клуб A-Fitness в «Тандеме», об этом сообщили в соцсетях клуба. Он будет работать до 1 июня.

В объявлении говорится, что услуги по заключенным ранее договорам будут оказывать в Alex Fitness ГУМ. Заявления о расторжении договоров будут приниматься до 31 мая в отделе продаж A-Fitness «Тандем».

Решение о закрытии было принято после того, как закрыли фитнес-зал «Планета Фитнес» на улице Хади Такташа. Именно этот зал откроется в «Тандеме».

Mash Iptash отмечает, что часть недовольных клиентов фитнес-зала планирует обращаться в суд, так как если клиент ходил в зал месяц от оплаченного года, то ему вернут 2/3 суммы — 23 тысячи рублей. Если два месяца, то уже половину — 17 тысяч рублей. Те, кто занимался полгода и больше, могут рассчитывать только на 1-4%, чем и недовольна часть клиентов.

Напомним, в похожей ситуации несколько лет назад казанцы отсудили деньги за моральный ущерб у закрывшегося фитнес-центра. Жители массово подали жалобы на организацию в Роспотребнадзор.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани выпустил Станислава Шевырева из-под домашнего ареста

Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.

Mash
Опубликованы фото сбежавших из вагона в Чувашии заключенных

Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.

ГУ МЧС России по Татарстану
Приговор экс-начотдела МЧС Татарстана Линару Сунгатуллину не устоял в кассации

Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

взято с личной страницы во ВКонтакте
Азамат Мусагалиев признался, что его бабушка всегда пела татарские песни

Легенда КВН побывал среди гостей форума «Мост Москва – Татарстан».

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания

Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательской способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.