До аэропорта Казани запустят дополнительные поезда из-за экономического форума
Ежедневно будут курсировать 14 дополнительных пригородных электропоездов.
В дни проведения форума «Россия – Исламский мир» в Казани из аэропорта до столицы Татарстана запустят дополнительные поезда. Об этом сообщили в компании «Содружество».
Ежедневно с 13 по 15 мая по маршруту Казань – Аэропорт – Казань ежедневно будут курсировать 14 дополнительных пригородных электричек. Поезда будут двигаться без промежуточных остановок.
Ранее сообщалось, что пригородный поезд № 6434 Казань — Арск с 27 апреля вывели из расписания. Он не будет ездить до 27 сентября 2026 года.
Также говорилось, что новый транспортный коридор запустят из Татарстана в Афганистан в обход Ирана. Соглашение готовятся подписать на KazanForum. Маршрут станет альтернативой коридору «Север — Юг».
