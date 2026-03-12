Общество
12 марта 11:58
Автор материала:Мария Пояркова

Какие особенности процедуры банкротства есть в Татарстане

Замминистра юстиции охарактеризовал климат региона как благоприятный в сфере несостоятельности жителей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Механизм признания россиян несостоятельными идентичен по всей стране, так как определяется федеральным законом. Однако у Татарстана в этом вопросе есть свои преимущества, заявил замминистра юстиции Татарстана Максим Боровков.

— Я думаю, что у нас можно выделить достаточно быстро проводимую процедуру — это порядка 10-12 месяцев. Но на общероссийском тренде это хороший показатель, — объяснил спикер.

Однако Боровков уточнил, что такие выводы сделаны благодаря статистическим данным и не говорят о качестве работы. Общую ситуацию с банкротством в Татарстане замминистра охарактеризовал как благоприятную.

— У нас благоприятный климат, и экономический в том числе. У нас низкий уровень безработицы, хорошие социальные условия, поэтому я бы отметил просто общую тенденцию, о том что у нас не все так плохо. В принципе говорить о каких-то особенностях именно правового регулирования мы не можем, потому что закон федеральный, — заключил Боровков.

Напомним, что Татарстан занял пятое место по числу процедур банкротства по России. По количеству внесудебных банкротов, долг которых не превышает один миллион рублей и которые не имеют имущества для взыскания, республика находится на 19-й строчке.

За год прирост количества заявлений о несостоятельности от жителей составил 29 процентов, или 12 тысяч человек. Как объяснил Боровков, это увеличение обусловлено неправильным стереотипом о выгоде от банкротства.

