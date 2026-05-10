Компании представят халяль‑продукцию на ярмарке в рамках КазаньФорума
Около 100 участников из России и других стран продемонстрируют свои товары.
Компании представят халяль‑продукцию на ярмарке в рамках КазаньФорума.
Мероприятие стартует на территории Агропромышленного парка «Казань» и соберёт порядка 100 компаний из разных стран.
Среди участников — производители из Афганистана, Беларуси, Кыргызстана, Туркменистана, Турции, Индии, Саудовской Аравии и Судана, а также ведущие российские предприятия. Гости ярмарки увидят всё: от продуктов питания и кондитерских изделий до одежды, косметики, аксессуаров и товаров повседневного спроса.
Все представленные товары пройдут строгую проверку на соответствие стандартам «Халяль». Перед стартом мероприятия специалисты выполнили аудит сырья, продукции, помещений и оборудования. На ярмарке не будет продукции, не отвечающей требованиям стандарта.
Татарстан занимает лидирующие позиции в российской халяль‑индустрии. По итогам 2025 года объём производства халяль‑продукции в республике достиг 354,4 тысячи тонн (149,1 миллиарда рублей). Основу поставок формируют молочная, мясная и кондитерская продукция.
Ключевыми импортёрами татарстанских халяль‑товаров выступают страны СНГ, Ирак, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Монголия и Бразилия. Отмечается интерес со стороны государств Юго‑Восточной Азии и Северной Африки.
Крупнейшие экспортёры региона — компании «Акульчев», «Эссен Продакшн», холдинг «Агросила», СХПК «Каусар» и «Вамин‑Татарстан».
Официальное открытие Казань Халяль Маркет пройдёт 13 мая в 10:00. Ярмарка будет работать до 17 мая.
Ранее сообщалось, что Татарстан за год экспортировал халяльную продукцию на 45 миллионов долларов. По стандартам работают более 150 производителей.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.
Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.
ПВО отразила атаку нескольких дронов.
Жильцы продолжают слышать звуки работы ПВО в нескольких районах.
Уроженка Узбекистана убила ребенка, подожгла квартиру и пошла к метро, размахивая головой подопечной.
С потерей доходности депозитов и акций капитал перетекает в сторону облигаций. Что нужно знать начинающему инвестору и как не попасться в ловушку мошенников рассказал младший аналитик отдела анализа финансовых рынков брокера «КИТ Финанс».