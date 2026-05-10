10 мая 19:21
Компании представят халяль‑продукцию на ярмарке в рамках КазаньФорума

Около 100 участников из России и других стран продемонстрируют свои товары.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Мероприятие стартует на территории Агропромышленного парка «Казань» и соберёт порядка 100 компаний из разных стран.

Среди участников — производители из Афганистана, Беларуси, Кыргызстана, Туркменистана, Турции, Индии, Саудовской Аравии и Судана, а также ведущие российские предприятия. Гости ярмарки увидят всё: от продуктов питания и кондитерских изделий до одежды, косметики, аксессуаров и товаров повседневного спроса.

Все представленные товары пройдут строгую проверку на соответствие стандартам «Халяль». Перед стартом мероприятия специалисты выполнили аудит сырья, продукции, помещений и оборудования. На ярмарке не будет продукции, не отвечающей требованиям стандарта.

Татарстан занимает лидирующие позиции в российской халяль‑индустрии. По итогам 2025 года объём производства халяль‑продукции в республике достиг 354,4 тысячи тонн (149,1  миллиарда рублей). Основу поставок формируют молочная, мясная и кондитерская продукция.

Ключевыми импортёрами татарстанских халяль‑товаров выступают страны СНГ, Ирак, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Монголия и Бразилия. Отмечается интерес со стороны государств Юго‑Восточной Азии и Северной Африки.

Крупнейшие экспортёры региона — компании «Акульчев», «Эссен Продакшн», холдинг «Агросила», СХПК «Каусар» и «Вамин‑Татарстан».

Официальное открытие Казань Халяль Маркет пройдёт 13 мая в 10:00. Ярмарка будет работать до 17  мая.

Ранее сообщалось, что Татарстан за год экспортировал халяльную продукцию на 45 миллионов долларов. По стандартам работают более 150 производителей.

