Молдавская авиакомпания перепутала Казань и Санкт-Петербург в рекламе
В баннере использовалась фотография Казанского собора в Северной столице.
Молдавская бюджетная авиакомпания FlyOne перепутала Казань и Санкт-Петербург, показав в баннере на своем сайте фотографию Казанского собора в Северной столице.
Сами рейсы между Казанью и Ташкентом запустили в апреле, их выполняет узбекская дочерняя компания FlyOne Asia. Неизвестно, кто сделал ошибочный баннер с Казанью для главной страницы сайта авиакомпании, по одной из версий, это была ошибка ИИ.
Ранее сообщалось, что «Честный знак» обвалит рынок авиабилетов из-за ремонта самолетов. Санкции вынудили вывозить запчасти в другие страны для обслуживания, но при ввозе обратно их приходится каждый раз маркировать заново.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
В мероприятии примут участие представители 11 стран, в числе которых будут главы государств.
Форум проходит в столице Татарстана в восьмой раз.
Температуры достигнут +31 градуса.
Апелляционная инстанция не стала возражать против возвращения материалов в отношении предполагаемых сообщников криминального авторитета в прокуратуру для исправления процессуальных нарушений.
Пока неизвестны дата и место прощания.
О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.