Автор фото: скриншот

Молдавская бюджетная авиакомпания FlyOne перепутала Казань и Санкт-Петербург, показав в баннере на своем сайте фотографию Казанского собора в Северной столице.

Сами рейсы между Казанью и Ташкентом запустили в апреле, их выполняет узбекская дочерняя компания FlyOne Asia. Неизвестно, кто сделал ошибочный баннер с Казанью для главной страницы сайта авиакомпании, по одной из версий, это была ошибка ИИ.

