Проект реорганизации пространства стал победителем конкурса 2025 года.

Автор фото: Денис Гордийко / мэрия Казани

Планируемое обновление больничного городка в Альметьевске предлагают сделать примером для обновления всех подобных территорий медучреждений Татарстана. Об этом на брифинге сообщила директор фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Наиля Нагуманова.

Директор фонда рассказала, что проект реорганизации пространства у больницы стал победителем конкурса 2025 года, и напомнила, что учреждение обслуживает 629 тысяч человек, а посещают его около 2 тысяч пациентов в день.

Проблемы больничного городка Альметьевска в основном касаются большого количества пешеходов и личного или служебного транспорта. На территории у больницы чуть более 300 парковочных мест, соответственно, происходит пересечение потока машин и пешеходов. Нагуманова уточнила, что задача — это вынесение парковочных мест за территорию больничного городка. Там останутся только парковки, предназначенные для спецтранспорта.

Автор фото: скриншот презентации

На территории у больницы в 2026 году появится «Сад детства», предназначенный для детей. Также павильон-ротонда на новой входной площади стационара будет точкой встречи пациентов и посетителей.

- Надеюсь, что на этой территории удастся сформировать единый подход для всего Татарстана, как работать с въездными группами медучреждений и как работать внутри них, — подчеркнула директор фонда.

Ранее сообщалось, что на обновление общественных пространств в Татарстане потратят 2,6 миллиарда рублей. Будет создан 51 новый объект.

