14 марта 22:59
Прокуратура Татарстана потребовала перерасчета платежей за ЖКУ инвалиду

Женщина в комнате не проживала, но за водоснабжение платила.

Прокуратура Татарстана потребовала перерасчета платежей за ЖКУ инвалиду

В прокуратуру Агрызского района обратилась местная жительница. Она пожаловалась на нарушение прав ее дочери – инвалида второй группы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Татарстана.  

По словам женщины, дочь проживала в одном из общежитий в Агрызе. Но после пожара в комнате в конце 2023 года она переехала к матери. При этом вынуждена была оплачивать коммунальные услуги.  

Проверка показала, что в указанной комнате в настоящее время никто не проживает. Несмотря на это, управляющая компания продолжала начислять собственникам комнаты плату за коммунальные услуги, связанные с водоснабжением.  

От директора ООО «УК «СМП-184» потребовали устранить нарушения. После вмешательства прокуратуры компания сделала перерасчет начислений за коммунальные услуги.  

Ранее прокуратура заставила пересчитать платежи за воду участнику СВО из Казани. Водоканал признал обоснованными претензии надзорного ведомства.

