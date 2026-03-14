Женщина в комнате не проживала, но за водоснабжение платила.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В прокуратуру Агрызского района обратилась местная жительница. Она пожаловалась на нарушение прав ее дочери – инвалида второй группы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Татарстана.

По словам женщины, дочь проживала в одном из общежитий в Агрызе. Но после пожара в комнате в конце 2023 года она переехала к матери. При этом вынуждена была оплачивать коммунальные услуги.

Проверка показала, что в указанной комнате в настоящее время никто не проживает. Несмотря на это, управляющая компания продолжала начислять собственникам комнаты плату за коммунальные услуги, связанные с водоснабжением.

От директора ООО «УК «СМП-184» потребовали устранить нарушения. После вмешательства прокуратуры компания сделала перерасчет начислений за коммунальные услуги.

Ранее прокуратура заставила пересчитать платежи за воду участнику СВО из Казани. Водоканал признал обоснованными претензии надзорного ведомства.

