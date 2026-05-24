Раис Татарстана начал свой рабочий визит в Брестскую область с посещения мемориального комплекса.

В рамках рабочего визита в Брестскую область Беларуси раис Татарстана Рустам Минниханов возложил цветы на могилу Героя Советского Союза Петра Гаврилова, участвовавшего в обороне Брестской крепости, сообщает пресс-служба главы республики.

Пётр Михайлович Гаврилов родился в июне 1900 года в Альдино Казанской губернии. В 1918 году он вступил в ряды добровольцев Красной армии, а с мая 1941-го дислоцировался в Бресте и Брестской крепости.

«Отрезанный от своего полка, он собрал около 400 разрозненных бойцов и организовал из Восточного форта неприступную крепость, которую немцы не могли взять больше недели. Даже после падения основных укреплений, тяжело раненый и истощённый, 23 июля 1941 года (на 32-й день войны) он в одиночку вступил в бой с немцами. Пётр Гаврилов был взят в состоянии крайнего истощения, но вражеские солдаты сохранили ему жизнь из уважения к его храбрости», — сказано в сообщении пресс-службы Рустама Минниханова.

Также в рамках своего визита раис Татарстана посетил Молодежный патриотический центр, созданный в Бресте по инициативе молодых жителей региона. За весь период существования центра в нем прошли обучение более 26 тысяч человек — в их числе подростки из шести регионов России. В рамках стратегии развития центра планируется организовать международные смены.

Ранее сообщалось, что Рустам Минниханов начал свой рабочий визит в Беларусь с посещения мемориального комплекса «Брестская крепость». Ожидается, что по итогу поездки глава региона подпишет меморандум о сотрудничестве с властями области.

