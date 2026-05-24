Рабочий визит Минниханова в Беларусь начался с посещения Брестской крепости
Раис Татарстана возложил цветы к монументу мемориального комплекса.
Раис Татарстана Рустам Минниханов начал рабочую программу в Беларуси с посещения мемориального комплекса «Брестская крепость». Глава республики возложил цветы к монументу, сообщает пресс-служба главы региона.
Мемориальный комплекс располагается на территории площадью в 70 гектаров и включает в себя скульптурные композиции с руинами старой крепости и историческими зданиями XIX века. Там же расположены несколько музеев и Свято-Николаевский собор.
«Брестская крепость — символ мужества и трагедии первых дней Великой Отечественной войны. Она стала олицетворением несгибаемой стойкости советских солдат: гарнизон держал оборону в полном окружении без воды и еды более месяца (22 июня — 20-е числа июля 1941 года), в то время как враг уже продвинулся на сотни километров на восток. Крепость показала, что война не будет «лёгкой прогулкой» для вермахта, и превратилась в легендарный символ героизма, за который ей присвоили звание «Крепость-герой», — говорится в сообщении пресс-службы раиса Татарстана.
Ранее сообщалось, что в рамках рабочей поездки Минниханова в Беларусь ожидается подписание меморандума. В аэропорту раиса Татарстана встретил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Теперь закупиться чаем и снеками пассажиры смогут прямо в пути.
Руководитель КФУ Ленар Сафин упал в рейтинге дохода.
Размеры штрафы составят до 2 тысяч рублей.
Изменения в правилах ждут жителей с 2027 года и коснутся уже открытых счетов.
В мероприятии примут участие представители 11 стран, в числе которых будут главы государств.
О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.