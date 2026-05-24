Политика
24 мая 12:55
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Рабочий визит Минниханова в Беларусь начался с посещения Брестской крепости

Раис Татарстана возложил цветы к монументу мемориального комплекса.

Рабочий визит Минниханова в Беларусь начался с посещения Брестской крепости

Автор фото: пресс-служба раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов начал рабочую программу в Беларуси с посещения мемориального комплекса «Брестская крепость». Глава республики возложил цветы к монументу, сообщает пресс-служба главы региона.

Мемориальный комплекс располагается на территории площадью в 70 гектаров и включает в себя скульптурные композиции с руинами старой крепости и историческими зданиями XIX века. Там же расположены несколько музеев и Свято-Николаевский собор.

«Брестская крепость — символ мужества и трагедии первых дней Великой Отечественной войны. Она стала олицетворением несгибаемой стойкости советских солдат: гарнизон держал оборону в полном окружении без воды и еды более месяца (22 июня — 20-е числа июля 1941 года), в то время как враг уже продвинулся на сотни километров на восток. Крепость показала, что война не будет «лёгкой прогулкой» для вермахта, и превратилась в легендарный символ героизма, за который ей присвоили звание «Крепость-герой», — говорится в сообщении пресс-службы раиса Татарстана.

Ранее сообщалось, что в рамках рабочей поездки Минниханова в Беларусь ожидается подписание меморандума. В аэропорту раиса Татарстана встретил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»
Новый электропоезд Казань - Ижевск курсирует уже неделю: сколько стоит проезд

Теперь закупиться чаем и снеками пассажиры смогут прямо в пути.

kstu.ru
Самым высокооплачиваемым ректором Казани стал ректор КНИТУ-КХТИ

Руководитель КФУ Ленар Сафин упал в рейтинге дохода.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Дачникам за продажу картофеля с участка грозит штраф

Размеры штрафы составят до 2 тысяч рублей.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Без какого документа открыть вклад в России больше не получится

Изменения в правилах ждут жителей с 2027 года и коснутся уже открытых счетов.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ильсур Метшин сообщил о подготовке к саммиту Россия – АСЕАН

В мероприятии примут участие представители 11 стран, в числе которых будут главы государств.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше

О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.