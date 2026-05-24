Раис Татарстана возложил цветы к монументу мемориального комплекса.

Раис Татарстана Рустам Минниханов начал рабочую программу в Беларуси с посещения мемориального комплекса «Брестская крепость». Глава республики возложил цветы к монументу, сообщает пресс-служба главы региона.



Мемориальный комплекс располагается на территории площадью в 70 гектаров и включает в себя скульптурные композиции с руинами старой крепости и историческими зданиями XIX века. Там же расположены несколько музеев и Свято-Николаевский собор.



«Брестская крепость — символ мужества и трагедии первых дней Великой Отечественной войны. Она стала олицетворением несгибаемой стойкости советских солдат: гарнизон держал оборону в полном окружении без воды и еды более месяца (22 июня — 20-е числа июля 1941 года), в то время как враг уже продвинулся на сотни километров на восток. Крепость показала, что война не будет «лёгкой прогулкой» для вермахта, и превратилась в легендарный символ героизма, за который ей присвоили звание «Крепость-герой», — говорится в сообщении пресс-службы раиса Татарстана.



Ранее сообщалось, что в рамках рабочей поездки Минниханова в Беларусь ожидается подписание меморандума. В аэропорту раиса Татарстана встретил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик.

