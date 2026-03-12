Американский президент заявил, что победили за час, но должны «закончить работу».

Автор фото: Alex Brandon / AP Photo

Дональд Трамп сделал громкое заявление о ходе военной операции против Ирана. По словам президента США, Америка практически уничтожила противника, но продолжает боевые действия, чтобы «не возвращаться к этому».

«Мы же не хотим уходить раньше времени, не так ли? Мы должны закончить работу. Мы не хотим возвращаться к этому каждые два года», — цитирует Трампа Reuters.

При этом он подчеркнул, что победа была одержана «в течение первого часа» операции.

Напомним, военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. В результате ударов погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также несколько членов его семьи. В Белом доме заявляли о намерении добиться смены режима в Тегеране.

Россия осудила удары, назвав их нарушением Устава ООН. Президент Владимир Путин отмечал, что атаки сорвали прогресс в урегулировании ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Несмотря на условия, Тегеран занимает жесткую позицию. 10 марта глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что вопрос переговоров с США вряд ли будет рассматриваться при новом верховном лидере Моджтабе Хаменеи. Иранский дипломат напомнил о «горьком опыте» общения с Вашингтоном.

Советник при канцелярии верховного лидера Ирана Камаль Харази ранее подчеркивал, что республика больше не видит места для дипломатии и готова к войне с США.

Ранее Владимир Путин и президент Ирана снова обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Масуд Пезешкиан поблагодарил за предоставленную Россией гуманитарную помощь.

Также сообщалось, что Иран выдвинул жесткие условия для переговоров с США: гарантии и компенсации. Тегеран требует от Вашингтона обещаний не нападать в будущем, права на ядерный цикл и выплаты репараций.

