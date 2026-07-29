В суде исследовали переписки подсудимого Эцфела Мете, из которых следует, что он, находясь в браке с убитой Еленой Рябининой, приглашал к себе девушек из разных стран.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

В Верховном суде Татарстана по делу гражданина Турции и Германии Мете Эцфела, обвиняемого в убийстве своей супруги Елены Рябининой, а также в покушении на трехлетнего сына, огласили переписки подсудимого. Из них следует, что иностранец приглашал к себе девушек из СНГ, передает журналист «Вечерней Казани» из зала суда.

— Объектом осмотра является распечатка фотографий на 9 листах, на которых обвиняемый Эцфела Мете, находящийся в браке с Рябининой, в социальных сетях Instagram* и мессенджерах WhatsApp* (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России), пишет сообщения в социальных сетях многим девушкам из разных стран: Германия, Казахстан, Россия, Самара. Активно пытается знакомиться с ними: ведет диалоги, просит у них фотографии, сам направляет свои фотографии, предлагает девушкам прилететь в Турцию, Германию, — заявила на процессе прокурор Алсу Хабиуллина.

Напомним, что убийство 34-летней руководительницы спортивной школы по художественной гимнастике «Вдохновение» произошло 24 мая 2025 года — в день рождения сына подсудимого и убитой Елены Рябининой. По версии следствия, Эцфела пришел в квартиру супруги примерно в 11 часов дня, после чего сначала совершил покушение на ребенка, нанеся ему одну резаную рану по голове, а затем расправился и с его матерью, перерезав той горло. После чего иностранец попытался покончить с жизнью, выбросившись из окна, но его удалось отговорить. Так подозреваемого задержали и заключили под стражу. Основным мотивом преступления силовики назвали ревность.

Ранее сообщалось, что в суде по делу Эцфела допросили тетю убитой Елены Рябининой — Ирину Малышеву. Женщина подтвердила версию защиты о том, что жертва имела проблемы с алкоголем. В суде также выяснилось, что Малышева поддерживала Эцфела в его неоднократных попытках восстановить отношения с Еленой, когда та уже подала на развод, и даже готова была вызвать полицию, чтобы супруг ей не докучал.

*принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.

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