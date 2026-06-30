Из фабрики в креативное пространство: чем заняться в «Адонисе»?
Здание бывшей швейной фабрики теперь — и открытое для всех пространство, и креативный кластер.
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