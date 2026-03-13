Городская среда

Новые общественные пространства Казани

Не все популярные места Казани есть в путеводителях — некоторые еще только готовятся к открытию.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Александра Шестакова / GALA
Аскар Ильясов - впервые о личной жизни, деньгах и «Хоттабыче» за 900 млн

Актер больше всего известен по проектам «Нулевой пациент», «Эпидемия», «Лихие».

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Как Казань пережила рекордно снежную зиму

Сильнейшие снегопады стали настоящим испытанием для города.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Выдающиеся татарские женщины // Подкаст о судьбе первых

История татарского народа знает немало примеров, когда женщины меняли представление о своей роли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Почему дети становятся жертвами и агрессорами?

Интервью с психологом о буллинге.

Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Казань или Ереван: где лучше жить?

Вышел новый выпуск рубрики «Сравнение городов».

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Готовимся к материнству правильно // В Казани открылась Школа будущих мам

Мы поговорили с педагогами и будущими родителями.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Как малый бизнес отреагировал на повышение НДС

Здесь реальные истории предпринимателей из разных сфер — секонд хенд, кафе, производство еды.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Где в Казани растят чемпионов по стендовой стрельбе

В этом выпуске мы отправились в центр «Свияга», чтобы научиться мастерству стендовой стрельбы.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Идеальные места для предложения руки и сердца в Казани

Вдруг вы планировали сделать это на 14 февраля.

