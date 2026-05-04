Наиболее активной категорией стали мужчины в возрасте 25–45 лет.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Большая часть кредитов в первом квартале 2026 года в России пришлась на заемщиков в возрасте 25-45 лет: 58,9% от общего числа и 66,2% от объема в денежном выражении. Об этом сообщили в Объединенном кредитном бюро.

Сама статистика выглядит так: заемщики 45-65 лет — 24,9% по количеству и 26,3% по объему, заемщики младше 25 лет — 13,2% по количеству и 6,0% по объему и заемщики старше 65 лет — 3,0% по количеству и 1,6% по объему.

Наиболее активными заемщиками стали мужчины в возрасте 25–45 лет, на которых пришлось 30,5% от общего количества и 35,5% от общего объема. Доля женщин этого возраста составила 28,5% от общего количества выдач и 30,7% от объема.

Также женщины взяли больше кредитов, чем мужчины, но на меньшие суммы. На них пришлось 50,6% от общего количества кредитов и 47,2% от совокупного объема выданных средств.

Наибольшей популярностью у заемщиков 25-45 лет пользовались кредиты наличными: на их долю пришлось 61,4% от общего количества оформленных ссуд у мужчин и 57,0% — у женщин. Среди молодежи наиболее востребованными кредитными продуктами остались кредитные карты, составившие 49,1% от всех договоров.

Также стало известно, что заемщики в возрасте 25–45 лет пользовались наибольшим доверием у банков в залоговом кредитовании: им одобряли максимальные суммы на сроки дольше средних. При покупке автомобиля они могли рассчитывать на 1,60 миллиона рублей на 72 месяца (при среднем 1,54 миллиона рублей на 71 месяц), а в ипотеке — на 4,63 миллиона рублей на 279 месяцев (при среднем 4,31 миллиона рублей на 258 месяцев).

Ранее стало известно, почему в России сократится объем выдачи кредитных карт. Основной фокус рынка кредитных карт сместится в сторону повышения качества портфеля и рентабельности бизнеса – банки будут аккуратнее в отборе клиентов, а не в «погоне» за их количеством, считают эксперты.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.