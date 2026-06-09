Будут проводиться работы по размещению подводящих тепловых сетей.

Автор фото: kzn.ru

Движение транспорта по части улицы Химической в Казани ограничат на месяц, об этом сообщили в мэрии.

Из-за работ по размещению подводящих тепловых сетей с 10 июня по 9 июля частично перекроют проезжую часть в районе здания № 2.

Ранее сообщалось, что часть Казани перекроют из-за соревнований по триатлону. Ограничения будут действовать несколько дней.

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