Часть улицы Химической в Казани закроют на месяц
Будут проводиться работы по размещению подводящих тепловых сетей.
Движение транспорта по части улицы Химической в Казани ограничат на месяц, об этом сообщили в мэрии.
Из-за работ по размещению подводящих тепловых сетей с 10 июня по 9 июля частично перекроют проезжую часть в районе здания № 2.
Ранее сообщалось, что часть Казани перекроют из-за соревнований по триатлону. Ограничения будут действовать несколько дней.
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