Ограничение движения введут до конца года.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Движение транспорта на участке улицы Тукая в Казани перекроют до конца года, об этом сообщили в мэрии.

Движение закроют у фасада объекта культурного наследия регионального значения – Пивоваренного завода Александровых («Восточная Бавария» Петцольда). Ограничения начнут действовать с 3 июня и до 31 декабря в районе здания № 97.

Ранее сообщалось, что с 1 июня по 15 сентября в Казани ввели частичное ограничение движения по улице Достоевского. Причиной стало строительство нового жилого комплекса.

