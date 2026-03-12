Городская среда
12 марта 21:07
Автор материала:«Вечерняя Казань»

На мосту через реку Тойму в Татарстане введут ограничение движения

По мосту не смогут проехать грузовики массой более 20 тонн.

На мосту через реку Тойму в Татарстане введут ограничение движения

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ограничение движения планируют ввести на мосту через реку Тойму на трассе М-7 «Волга» в Татарстане. Меры будут действовать с 17 марта 2026 года, сообщили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Ограничат движение для грузовиков массой свыше 20 тонн. Это нужно для обеспечения безопасности и сохранности мостового сооружения. Водителей просят строго соблюдать установленные дорожные знаки и заранее планировать маршрут.

Ранее сообщалось, что ограничение движения по улице Авангардной в Казани продлено еще на два месяца. Специалисты занимаются перекладкой водопровода.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Пелагия Тихонова / РИА Новости
Почему Нурлат всполошился из-за жилищного сертификата для семьи из Таджикистана

Наша редакция обратилась к администрации района и юристам, чтобы понять, что обеспечило Назриевым право на господдержку и почему Следственный комитет все еще проводит проверку по факту халатности.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Известная в Татарстане врач продала квартиру и вернула ее по «схеме Долиной»

Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.

НАСА
Падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые

Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Нахулиганивший в пекарне татарстанец сядет на скамью подсудимых

Мужчина разбил витрину и поджег петарду.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.