По мосту не смогут проехать грузовики массой более 20 тонн.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ограничение движения планируют ввести на мосту через реку Тойму на трассе М-7 «Волга» в Татарстане. Меры будут действовать с 17 марта 2026 года, сообщили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Ограничат движение для грузовиков массой свыше 20 тонн. Это нужно для обеспечения безопасности и сохранности мостового сооружения. Водителей просят строго соблюдать установленные дорожные знаки и заранее планировать маршрут.

Ранее сообщалось, что ограничение движения по улице Авангардной в Казани продлено еще на два месяца. Специалисты занимаются перекладкой водопровода.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.