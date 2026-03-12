На мосту через реку Тойму в Татарстане введут ограничение движения
По мосту не смогут проехать грузовики массой более 20 тонн.
Ограничение движения планируют ввести на мосту через реку Тойму на трассе М-7 «Волга» в Татарстане. Меры будут действовать с 17 марта 2026 года, сообщили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
Ограничат движение для грузовиков массой свыше 20 тонн. Это нужно для обеспечения безопасности и сохранности мостового сооружения. Водителей просят строго соблюдать установленные дорожные знаки и заранее планировать маршрут.
