Городская среда
14 марта 01:21
Автор материала:«Вечерняя Казань»

После вырубки деревьев озеленение «Фермы-2» в Казани проведут в 2026 году

Автор фото: Комитет Татарстана по охране ОКН

После обращений СМИ Комитет Татарстана по охране ОКН прокомментировал  ситуацию с хозяйственной деятельностью на территории учебно-хозяйственного комплекса Казанского ветеринарного института («Ферма-2»).  

В ведомстве пояснили, что на этой территории под государственной охраной находятся три объекта. По главному зданию Казанского земледельческого училища продолжается работа по включению в единый реестр объектов культурного наследия, все объекты, обладающие историко-культурной ценностью на данной территории, находятся под охраной государства либо в стадии оформления охранного статуса.

Для микрорайона «Ферма-2» разработан проект планировки территории, в соответствии с которым для ввода объектов в эксплуатацию необходимо строительство улично-дорожной сети. Застройщиком получены все необходимые разрешительные документы, в том числе распоряжение о вырубке зелёных насаждений и сносе газона, выданное исполкомом Казани.  

Работы по компенсационному озеленению будут проведены в 2026 году.

- Угрозы объектам культурного наследия, расположенным на данной территории, нет, - заверили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что рядом с фабрикой Алафузова в Казани построят жилой квартал. Здесь создадут международный социально-культурный кластер.

