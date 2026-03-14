Автор фото: Комитет Татарстана по охране ОКН

После обращений СМИ Комитет Татарстана по охране ОКН прокомментировал ситуацию с хозяйственной деятельностью на территории учебно-хозяйственного комплекса Казанского ветеринарного института («Ферма-2»).

В ведомстве пояснили, что на этой территории под государственной охраной находятся три объекта. По главному зданию Казанского земледельческого училища продолжается работа по включению в единый реестр объектов культурного наследия, все объекты, обладающие историко-культурной ценностью на данной территории, находятся под охраной государства либо в стадии оформления охранного статуса.

Для микрорайона «Ферма-2» разработан проект планировки территории, в соответствии с которым для ввода объектов в эксплуатацию необходимо строительство улично-дорожной сети. Застройщиком получены все необходимые разрешительные документы, в том числе распоряжение о вырубке зелёных насаждений и сносе газона, выданное исполкомом Казани.

Работы по компенсационному озеленению будут проведены в 2026 году.

- Угрозы объектам культурного наследия, расположенным на данной территории, нет, - заверили в ведомстве.

