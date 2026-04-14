Татарстанские школьники сдадут первый экзамен в начале июня
В этом году периоды сдачи ЕГЭ и ОГЭ сместились с конца мая на начало июня.
В этом году выпускники 9-х и 11-х классов сдадут первый выпускной экзамен в начале июня. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Татарстана Минзалия Закирова. У одиннадцатиклассников первый экзамен пройдет 1 июня, у девятиклассников - 2 июня.
Ранее период сдачи выпускных экзаменов стартовал сразу после последнего звонка в 20-х числах мая. В этом году период сдачи ОГЭ и ЕГЭ перенесли, чтобы у детей было больше времени на подготовку.
В этом году в Татарстане выпускается 66 650 школьников, из которых 48 604 - девятиклассники.
Первый обязательный экзамен для одиннадцатиклассников пройдет 4 июня. В этот день дети сдадут русский язык. Экзамен по математике (базовый и профильный уровень) пройдет 8 июня.
Спикер напомнила, что для получения аттестата обязательны результаты ЕГЭ по русскому языку и математике. Для поступления в вуз обязателен ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по математике профильного уровня. При этом экзамен по математике базового уровня не является вступительным испытанием.
Ранее мы писали, что Минпросвещения рекомендовало проводить школам в этом году выпускные 27 июня.
