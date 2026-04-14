В этом году периоды сдачи ЕГЭ и ОГЭ сместились с конца мая на начало июня.

Автор фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В этом году выпускники 9-х и 11-х классов сдадут первый выпускной экзамен в начале июня. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Татарстана Минзалия Закирова. У одиннадцатиклассников первый экзамен пройдет 1 июня, у девятиклассников - 2 июня.

Ранее период сдачи выпускных экзаменов стартовал сразу после последнего звонка в 20-х числах мая. В этом году период сдачи ОГЭ и ЕГЭ перенесли, чтобы у детей было больше времени на подготовку.

В этом году в Татарстане выпускается 66 650 школьников, из которых 48 604 - девятиклассники.

Первый обязательный экзамен для одиннадцатиклассников пройдет 4 июня. В этот день дети сдадут русский язык. Экзамен по математике (базовый и профильный уровень) пройдет 8 июня.

Спикер напомнила, что для получения аттестата обязательны результаты ЕГЭ по русскому языку и математике. Для поступления в вуз обязателен ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по математике профильного уровня. При этом экзамен по математике базового уровня не является вступительным испытанием.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.