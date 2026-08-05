Международный вокальный конкурс прописался в столице Татарстана. Второй год подряд в городе собираются звезды российского шоу-бизнеса и исполнители, метящие на их место. Рассказываем подробнее о программе и участниках.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Двадцатого августа Казань снова примет «Новую волну». Международный конкурс молодых исполнителей и сбывшаяся мечта мэра татарстанской столицы Ильсура Метшина собирается в городе уже во второй раз. Чего ждать от каждого дня фестиваля и из кого будут выбирать новых звезд эстрады — в материале.

Что такое «Новая волна»

«Новая волна» — международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки. В 2002 году его основали латвийский и российский композиторы Раймонд Паулс и Игорь Крутой. Много лет конкурс проходил в Латвии, затем побывал в Сочи и «Сириусе» и, наконец, переместился в Казань. Раньше фестиваль был по-настоящему международным — на нем успели выступить Наталия Орейро (Колумбия), Стинг (Великобритания), Монсеррат Кабалье (Испания), Патрисия Каас (Франция) и другие. Статус мероприятия остается таким и сейчас, но теперь кроме России в нем продолжают участвовать только дружественные страны.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

«Новая волна» объединяет сразу два мероприятия: конкурс молодых талантов и звездный фестиваль. Например, в этом году с 20 по 26 августа запланированы конкурсные прослушивания, трибьют-концерты Юрия Антонова и Игоря Саруханова, вечер Раймонда Паулса, гала-концерт с участием Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Мари Краймбрери, группы «Любэ» и других артистов. Итогом станет закрытие и награждение победителей.

Казань приняла конкурс впервые в 2025. Как все прошло?

В прошлом году «Новая волна» также проходила в конце лета. Конкурсанты приехали в Казань девятого августа. Песнями, танцами и национальными угощениями их встречали представители мэрии города. Тогда нам удалось познакомиться с участником из Казахстана Ерназаром Жубановым (кстати, он стал одним из победителей конкурса, и занял третье место). Ерназар раскрыл, почему он в Казани «как дома», и кто из родственников был против его творчества.

Каждый день участники проводили в репетициях, и признавались, что у них не остается времени посмотреть столицу Татарстана, однако за это время в Казани в честь мероприятия успели создать традиционный конкурсный барельеф и соблазнить туристов со всей России. Организаторы во главе с Игорем Крутым высоко оценили приём артистов. Они даже уверили, что все прошло лучше, чем в Юрмале и Сочи. А Метшин заявлял, что мечтает закрепить конкурс в Казани на постоянной основе. Наконец, в апреле 2026-го мэр анонсировал, что конкурс остается в столице.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД«Вечерняя Казань»

Что будет на «Новой волне» в этом году?

Мероприятие пройдет с 20 по 26 августа. Заявки на участие в конкурсе в этом году подали более шести тысяч человек, рассказывают организаторы «Новой волны». В полуфинал собрали 57 участников, а в финал вышли всего 13. В этом году за победу на «Новой волне» будут биться россияне Аркадий Евтушенко, Анастасия Иванова, Игнат Изотов, Лист, Артем Миньков, Милана Пономаренко, Ника Терентьева, ISTOKIYA, TROFIM GRANN, а также София Рустамова из Беларуси, Амре из Казахстана и Флора Бичахчян из Армении.

Информация еще не обо всех участниках есть в интернете. Известно, что Флора Бичахчян, Игнат Изотов и ISTOKIYA ранее участвовали во взрослом «Голосе», а Ника Терентьева - в «Голос.Дети». Изотов — представитель Татарстана. Он прошел путь от воспитанника республиканского проекта «Созвездие-Йолдызлык» до профессионального артиста. Метшин отметил, что его песни уже полюбились по всей стране, и выступление артиста станет одним из самых ожидаемых событий конкурса.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

О подготовке к фестивалю в социальных сетях «Новой волны» рассказал Крутой. По его словам, каждый год это «очень волнительно».

«Надо придумать весь контент, как это сделать максимально современно, и не утеряв при этом все прелести мелодии… Подобрать правильных исполнителей, найти правильные фоны, графику и правильное время выхода в эфир, чтобы проект был заметен», — делился продюсер.

Сейчас (на 5 августа) продаются билеты на три конкурсных дня. На 21 августа можно купить билеты стоимостью от пяти до 32 тысяч рублей. Также свободно семь больших VIP-столов — они стоят 100-144 тысячи. 22 августа цены варьируются от 8 до 32 тысяч рублей. Свободно 10 «VIPов» — цена вопроса 80-160 тысяч рублей. 23 августа доступно 92 места в партере (18-32 тысячи) и пять VIP-столов. Они стоят от ста до 144 тысяч рублей. Есть и дополнительный сервисный сбор — 10 процентов с каждого билета. Организаторы настоятельно рекомендуют брать билеты именно на официальном сайте, чтобы не нарваться на мошенников.

Активная подготовка к конкурсу, конечно же, стартовала. Напомним, что проводить его будут в концертном комплексе New Wave Hall у стадиона «Ак Барс Арена»: рабочие уже трудятся над площадкой, которая вмещает в себя примерно на 2800 зрительских мест.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

А что по расписанию?

20 августа. Торжественная церемония открытия. Зрителей ждет красочное шоу с участием мэтров российской эстрады: Филиппа Киркорова, Игоря Крутого, Полины Гагариной, Сергея Лазарева и Анны Асти.

21 августа. Фестиваль возьмет курс на ностальгию. Первый конкурсный день кардинально сменил формат: вместо стандартных соревновательных номеров состоится масштабный «Юбилейный трибьют Юрия Антонова». Легендарный композитор лично выйдет на сцену в 19:30, чтобы вместе с молодыми вокалистами и приглашенными звездами исполнить золотые хиты. Полный состав участников этого вечера пока держится в секрете, но обещано, что знакомые мелодии зазвучат в новых аранжировках.

22 августа. Второй конкурсный день будет посвящен 70-летию Игоря Саруханова. Автор бессмертных «Зеленых глаз» и «Миражей» разделит сцену с Филиппом Киркоровым, Николаем Расторгуевым и Ларисой Долиной. Но главная интрига вечера — выступления 12 финалистов из четырех стран, которые поборются за внимание жюри.

Автор фото: Нина Зотина / Sputnik

23 августа. Этот день организаторы назвали «днем жюри и премьер». В этот вечер конкурсантам предстоит представить абсолютно новые, нигде ранее не звучавшие композиции. Члены жюри, среди которых признанные продюсеры и композиторы, выступят не только в роли судей, но и наставников: перед выходом на сцену они проведут с участниками краткие консультации, а после номера дадут развернутый фидбек, превращая конкурс в мастер-класс.

24 августа. В этот день будет творческий вечер, приуроченный к 90-летию Раймонда Паулса. На сцене New Wave Hall соберутся Валерий Леонтьев, Леонид Агутин, Анжелика Варум и Игорь Крутой, чтобы исполнить обновленные версии «Миллиона алых роз» и «Маэстро». Сам маэстро пообещал лично присутствовать на вечере.

25 августа. Конкурс уступит место чистому искусству: в программе Гала-концерта звезд. Без оценок и ограничений, только лучшие номера от Валерия Леонтьева, Мари Краймбрери, Стаса Михайлова и других первых величин. Организаторы обещают симфонические обработки хитов и сложные хореографические постановки.

26 августа. Завершится шестидневный марафон церемонией закрытия и награждением победителей. Организаторы обещают мощное световое шоу, видеопроекции лучших моментов недели и пиротехнический финал, который поставит точку в этом музыкальном путешествии.