Власти столицы республики заняты поиском свободной территории для многодетных семей. Дефицит исчисляется четырьмя тысячами земельных участков. Самые близкие к Казани места уже почти распределены.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Более 18 тысяч семей в Казани имеют право на получение бесплатных земельных участков. За четырнадцать лет действия программы по поддержке семей с тремя и более детьми, этой возможностью смогли воспользоваться 11 тысяч пар.

На очереди ещё более семи тысяч семей. Однако пока говорить о сроках, когда все они получат долгожданную поддержку в виде земельного участка, сложно. Очередь продолжает формироваться, а подбор подходящих территорий близ Казани — трудоёмкий процесс. Пока исполком Казани, начиная с 2028 года, планирует ввести в оборот ещё 1732 гектара земли для индивидуального жилищного строительства в районах, прилегающих к городу. Согласно расчётам, это позволит сформировать около семи тысяч новых участков и, возможно, закрыть очередь.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Только в этом году свои участки получили 877 семей. Ещё 1255 готовы к распределению. Больше предоставить власти пока не могут по причине дефицита земель — более четырех с половиной тысяч. Сейчас исполком ищет новые территории для многодетных недалеко Казани. Дополнительные участки ищут в Верхнеуслонском, Пестречинском, Зеленодольском, Высокогорском и Лаишевском районах Татарстана.

По словам председателя Комитета земельных и имущественных отношений исполкома города Рената Галяутдинова, особенно востребованы территории в Высокогорском и Верхнеуслонском районах, где в общей сложности сформировано более двух тысяч участков. Их выбирают по причине близости к городу и Казанке.

В этом году выезды на выбор территории запланированы на с 12 по 28 августа. В этот период свои будущие участки увидят более 250 семей, до конца года – ещё тысяча пар. Спикер напомнил, что в случае смены адреса проживания, есть риск вовремя не получить приглашения на просмотр. Он предупредил о необходимости заявлять о переезде сразу.

Те, кто устал ждать земельного участка, могут претендовать на выплату. Правда, её размер составляет лишь 200 тысяч рублей. Пока на это решились 38 семей, деньги получили 21 из них.

Сначала выдают земли, потом решают проблемы с инфраструктурой

Проблема есть не только с выдачей земель, но и с инфраструктурой в посёлках. Об этой проблеме говорят уже не первый год, призывая власти сначала заняться благоустройством территории, проведением коммуникаций и строительством школ и детских садов, а уже потом раздавать земли. Однако пока решить эту проблему заблаговременно не удаётся.

В исполкоме Казани отметили, что сейчас самым болезненным вопросом остаётся именно коммунальная сфера.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

- По мере увеличения количества граждан, которым земельные участки уже предоставлены, все чаще встают вопросы об обеспеченности данных земельных участков подъездными путями, светом, газом и водой. Это тот случай, когда наши полномочия не обеспечены источниками финансирования, – рассказал Галяутдинов.

В прошлом году из бюджета выделили один миллиард рублей на освоение участков. Из этой суммы на дороги отправили 228 миллионов рублей, на которые сделали подъездные дороги протяженностью десять километров к участкам в посёлке Каймары, дачном сельском поселении, жилом массиве Кульсеитово Высокогорского района.

Вместе с этим ведётся работа по прокладке систем водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения.

«Хорошие педагоги есть, но их мало»

Думают в Казани и о семьях, которым нужна не материальная помощь, а психологическая поддержка. Уже с 2009 года в республике реализуется программа «Общественный воспитатель», в рамках которой добровольцы становятся наставниками трудных подростков, совершавших преступления, употребляющих наркотики, алкогольные напитки или находящихся в трудной жизненной ситуации.

- Есть исключения – казанцы, которые ведут асоциальный образ жизни, не обращая внимания на своих детей. Естественно, о никаких успехах в учебе, спорте - речи быть не может. Но есть люди, которые берут на себя роль наставника, – рассказал мэр города Ильсур Метшин.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Сейчас, по данным начальника управления социальной политики Аппарата исполнительного комитета Ирины Смирновой, на профилактическом учете состоит 756 детей, в социально опасном положении – 1154 детей. Все они нуждаются в поддержке взрослого.

Благодаря программе многие дети уже смогли найти себя. Например, воспитанник победителя конкурса «Общественный воспитатель» заместитель председателя Комитета физической культуры и спорта Казани Ленара Гариффуллина, смог сдать ОГЭ, занимается спортом и готовится к поступлению. До общения с наставником юноша не отличался примерным поведением, и даже получил три года условно за совершение преступления.

Это история спасения не единственная. Ильсур Метшин призвал участвовать в конкурсе всех, кто неравнодушен к судьбе детей и считает, что он может выступить хорошим учителем. Такие, по словам спикера, есть, но их мало.