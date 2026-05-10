Поможет классическое правило 50/30/20.

Накопить, не отказывая себе в удовольствиях, можно. Как именно — рассказала экономист, эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе в беседе с «Прайм».

Поможет в этом правило 50/30/20. Сразу после получения зарплаты нужно разделить доход на три части - половина сразу уйдет на обязательные расходы. Это может быть аренда квартиры, «коммуналка», продукты, транспорт. Еще тридцать процентов должно уйти на «хотелки» - в эту часть включаются походы по магазинам и ресторанам, развлечения.

Остаток в 20 процентов уходит на «подушку безопасности» и инвестиции.

«Это хороший старт для новичков. Не нужно заводить 100 категорий в Excel, достаточно всего трёх цифр. Вы не лишаете себя радостей жизни, поэтому риск "сорваться" и потратить всё гораздо ниже», - отметила экономист.

Согласилась Гогаладзе и с тем, что у метода есть недостатки. Например, сразу половина может «съедаться» лишь на аренду. Она советует использовать правило, а по мере роста накоплений увеличивать откладываемое на «подушку безопасности» и инвестиции с 20 процентов до 30—50.

