19 мая 10:37
Минниханов обновил концепцию национальной политики Татарстана

Почти 90 процентов жителей не сталкивались с дискриминацией по национальному признаку.

Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил изменения в концепцию государственной национальной политики республики. Соответствующий указ уже опубликован.

Документ опирается на данные соцопросов за 2025 год. Цифры выглядят обнадёживающе: 86,5 процента жителей положительно оценивают межнациональные отношения в республике, а межрелигиозные — 84,2 процента. При этом почти 90 процентов опрошенных заявили, что никогда не сталкивались с дискриминацией по национальному, языковому или религиозному признаку.

Главная цель национальной политики остаётся прежней — сохранить единство многонационального населения Татарстана и укрепить общероссийскую гражданскую идентичность. Но при этом важно сберечь этнокультурное и языковое разнообразие. Среди ключевых приоритетов в документе названы сохранение русского языка как государственного, развитие татарского как государственного языка республики, поддержка языков и культур всех народов, живущих в республике, и позиционирование региона как духовного и этнокультурного центра татарского народа.

Ранее Минниханов заявил, что важно проповедовать истинные ценности ислама. Глава республики подчеркнул большой вклад имамов и муфтиев.

