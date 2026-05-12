Песков ответил, приедет ли Путин на «КазаньФорум»
Международное событие стартует в столице республики уже 13 мая.
В графике президента России Владимира Путина не запланировано посещение XVII Международного экономического форума «Россия — исламский мир: КазаньФорум» в столице Татарстана. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Международное событие стартует в столице республики уже 13 мая и продлится до 15 мая. Несмотря на то, что сам президент присутствовать не будет, он пригласил на форум главу Инднезии Индонезии Прабово Субианто. Стороны изучают новые возможности для укрепления экономических связей и углубления контактов.
В этом году на форум приедет рекордное количество представителей разных стран. Всего в мероприятии примут участие 103 государства, однако даже это число не является окончательным.
