Россиянин выиграл 1 млн долларов в дубайской лотерее от «Дьюти-фри»
В каждой серии билетов знаменитого конкурса выпускается всего пять тысяч билетов, а участвовать имеют право жители любой страны.
Соотечественник Виктор Васильев стал главным победителем дубайской лотереи «Миллионер тысячелетия». Россиянин несколько лет подряд покупал билеты онлайн, и в 49 лет ему действительно повезло — Виктор выиграл один миллион долларов, сообщает газета «Халидж Таймс».
Победитель рассказал, что не может дождаться своей поездки в Дубай. Виктор стал вторым россиянином, победившим в этой лотерее. Среди призеров этого года также оказались жители Малайзии и Ирана, выигравшие «Мерседес‑Бенц S500» и мотоцикл «Дукати Панигали V2S».
«Миллионер тысячелетия» — знаменитая международная лотерея, в которой могут участвовать жители всего мира. Ее проводит сеть беспошлинной торговли в аэропорту Дубая «Дьюти-фри». В каждой серии выпускается строго ограниченное количество билетов — всего пять тысяч штук. Подведение итогов начинается сразу после того, как все они будут проданы. Цена одного билета — примерно 272 доллара.
Ранее татарстанец выиграл один миллион рублей в тираже № 185 розыгрыша «Мечталлион». Выигрышный билет купили в отделении почты в Заинске.
