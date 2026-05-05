Автор фото: Dubai Duty Free

Соотечественник Виктор Васильев стал главным победителем дубайской лотереи «Миллионер тысячелетия». Россиянин несколько лет подряд покупал билеты онлайн, и в 49 лет ему действительно повезло — Виктор выиграл один миллион долларов, сообщает газета «Халидж Таймс».

Победитель рассказал, что не может дождаться своей поездки в Дубай. Виктор стал вторым россиянином, победившим в этой лотерее. Среди призеров этого года также оказались жители Малайзии и Ирана, выигравшие «Мерседес‑Бенц S500» и мотоцикл «Дукати Панигали V2S».

«Миллионер тысячелетия» — знаменитая международная лотерея, в которой могут участвовать жители всего мира. Ее проводит сеть беспошлинной торговли в аэропорту Дубая «Дьюти-фри». В каждой серии выпускается строго ограниченное количество билетов — всего пять тысяч штук. Подведение итогов начинается сразу после того, как все они будут проданы. Цена одного билета — примерно 272 доллара.

