Рыбак из Казани выиграл 50 млн рублей, прислушавшись к гороскопу
В феврале знаку зодиака победителя обещали финансовую удачу.
Олег, житель столицы республики, купил в «Столото» моментальный лотерейный билет, стер скретч-слой прямо у магазина и выиграл 50 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лотерейный бренд.
Попытать удачу казанца сподвиг гороскоп, который шел по телевизору. В прогнозе сказали, что его знаку зодиака следует ждать «денежного пополнения» и «финансовой удачи». Пенсионер взял первые попавшиеся билеты и стал богаче на 50 миллионов.
Как рассказывает обладатель приза, еще со времен СССР он иногда проверяет свою удачу. До выхода на пенсию Олег занимался отделочными работами. В свободное время он любит рыбачить, и в этом деле счастливчику тоже везет — однажды на крючок попалась щука более 10 килограммов.
Деньгами, полученными благодаря лотерее, победитель решил распорядиться вместе со своей большой семьей.
Ранее сообщалось, что в общем жители республики выиграли более 60 миллионов рублей, купив лотерейные билеты на почте. Спрос обычно растет накануне праздников.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.