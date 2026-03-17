Общество
17 марта 13:57
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Рыбак из Казани выиграл 50 млн рублей, прислушавшись к гороскопу

В феврале знаку зодиака победителя обещали финансовую удачу.

Автор фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Олег, житель столицы республики, купил в «Столото» моментальный лотерейный билет, стер скретч-слой прямо у магазина и выиграл 50 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лотерейный бренд.

Попытать удачу казанца сподвиг гороскоп, который шел по телевизору. В прогнозе сказали, что его знаку зодиака следует ждать «денежного пополнения» и «финансовой удачи». Пенсионер взял первые попавшиеся билеты и стал богаче на 50 миллионов.

Как рассказывает обладатель приза, еще со времен СССР он иногда проверяет свою удачу. До выхода на пенсию Олег занимался отделочными работами. В свободное время он любит рыбачить, и в этом деле счастливчику тоже везет — однажды на крючок попалась щука более 10 килограммов.

Деньгами, полученными благодаря лотерее, победитель решил распорядиться вместе со своей большой семьей.

Ранее сообщалось, что в общем жители республики выиграли более 60 миллионов рублей, купив лотерейные билеты на почте. Спрос обычно растет накануне праздников.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Известная в Татарстане врач продала квартиру и вернула ее по «схеме Долиной»

Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Нахулиганивший в пекарне татарстанец сядет на скамью подсудимых

Мужчина разбил витрину и поджег петарду.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиянам предлагают дать право управлять отоплением в квартирах

Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.

Комитет Татарстана по охране ОКН
Прокуратура требует от владельцев привести в порядок здание на Ершова в Казани

Речь идет об исторически ценном объекте.

Госавтоинспекция Казани
В Казани водитель врезавшегося трамвая заявил, что вагон разогнался сам по себе

Маршрут № 7 врезался в маршрут № 1 и влетел в столб.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.