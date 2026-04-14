Общество
14 апреля 11:25
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Татарстан не собирается тратиться на сервисы ВПН

Тендеры по регионам России в сфере обходов исчисляются миллионами, однако власти республики этим озаботились не сильно.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Для использования виртуальной частной сети в государственных учреждениях региональные ведомства опубликовали тендеры на закупку соответствующих сервисов. В топе-3 — Тюменская область (198 миллионов рублей), Мурманская область (19,5 миллиона рублей) и Саратовская область (13,9 миллиона рублей). Однако в составленном каналом «Шот» списке лидеров по закупкам из 27 субъектов Татарстана нет.

Самый маленький тендер из рейтинга выставили власти Тверской области -- на ВПН планируется потратить 147 тысяч. Во всех документах цель использования способов обхода формулируется как обеспечение «нужд региональной системы оповещения населения». Также субъекты требуют не просто предоставить возможность использовать виртуальный сервер, но и не забыть о высокой скорость — пропускная способность должна быть более 100 мегабит в секунду. Этого хватит для комфортного использования.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор составил перечень разрешенных VPN-сервисов. Их государственные учреждения и банки могут применять для рабочих целей.

