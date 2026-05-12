Ветеринар из Татарстана стал «Заслуженным врачом России»
Указ подписал Путин, звание дали за многолетнюю работу.
Президент РФ Владимир Путин присвоил почётное звание главному ветеринару из Татарстана. Заслуженным ветеринарным врачом России стал Рашат Ахметов. Он работает в Лениногорском государственном ветеринарном объединении. Указ опубликован на сайте Кремля.
В документе говорится, что звание дали за заслуги в ветеринарии и долгую добросовестную работу. Кроме Ахметова, такое же звание получили ещё шесть врачей из разных регионов. Среди них ветеринары из Калининградской, Костромской и Рязанской областей.
Ранее сообщалось, что Путин удостоил госнаград артисток театра и почетного звания прима-балерину. Опубликован соответствующий указ.
Также сообщалось, что главу Чистопольского района наградил Владимир Путин. Дмитрий Иванов получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
