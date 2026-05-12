Указ подписал Путин, звание дали за многолетнюю работу.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Президент РФ Владимир Путин присвоил почётное звание главному ветеринару из Татарстана. Заслуженным ветеринарным врачом России стал Рашат Ахметов. Он работает в Лениногорском государственном ветеринарном объединении. Указ опубликован на сайте Кремля.

В документе говорится, что звание дали за заслуги в ветеринарии и долгую добросовестную работу. Кроме Ахметова, такое же звание получили ещё шесть врачей из разных регионов. Среди них ветеринары из Калининградской, Костромской и Рязанской областей.

Ранее сообщалось, что Путин удостоил госнаград артисток театра и почетного звания прима-балерину. Опубликован соответствующий указ.

Также сообщалось, что главу Чистопольского района наградил Владимир Путин. Дмитрий Иванов получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

