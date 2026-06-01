На саммит съедутся главы государств и правительств десяти стран.

Автор фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участие российского лидера Владимира Путина в в саммите Россия — АСЕАН, который пройдет в Казани, прорабатывается.

«Такие планы прорабатываются, да», — цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, что саммит пройдет с 17 по 19 июня. В нем примут участие главы государств и правительств десяти стран — членов ассоциации: Брунея, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Таиланда, Сингапура и Филиппин, а также представители профильных министерств и региональных объединений.

Ранее сообщалось, что из-за саммита Россия - АСЕАН на четыре дня перекроют улицы в центре Казани. Ограничат в том числе стоянку транспортных средств.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.