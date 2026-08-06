Лжезавхоз проработала по документам полтора года и принесла руководительнице почти 650 тысяч рублей. Плюсом за вознаграждение женщина сдавала помещение под детский спортзал.

Автор фото: Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»

В Приволжском районном суде Казани зачитали обвинение бывшей заведующей детским садом № 90 Гульнаре Зайнутдиновой. Ей вменяют мошенничество, служебный подлог и получение взятки. По версии следствия, руководитель фиктивно устроила на должность заведующей хозяйством знакомую женщину, а также брала мелкие взятки от предпринимателя за сдачу помещения.

По словам помощника прокурора Приволжского района Ирека Вахитова, Зайнутдинова через сотрудника детсада нашла некую Хабибуллину. Ее фиктивно устроила на должность завхоза, где та числилась работником с октября 2024 по январь 2026 года. За этот период Хабибуллина ежемесячно получала зарплату, в общей сумме 647 тысяч рублей. Все средства она передала начальнице, тем самым причинив ущерб бюджету.

Разумеется, чтобы провернуть такую аферу, Гульнара Зайнутдинова тщательно подготовила все документы. Выделила ставку, заключила трудовое соглашение с Хабибуллиной и раз в месяц заполняла зарплатные ведомости. Средства поступали работнице на карту, а та, в свою очередь, передавала их заведующей.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Еще один эпизод, связанный с получением взятки, произошел также с октября 2024 по январь 2026 года. К Зайнутдиновой обратился местный предприниматель, попросил сдать ему небольшое помещение, расположенное в детском саду. Его он планировал использовать для занятий с детьми. Заведующая согласилась и установила довольно демократичный ценник — около 7 тысяч рублей.

Но за доброту пришлось платить в карман Зайнутдиновой. Ежемесячно арендатор скидывал суммы от 2 до 9 тысяч рублей на карту сестры заведующей по имени Гузель. Таким образом, за все время начальницу детского сада «отблагодарили» на сумму, превышающую 90 тысяч рублей.

Сама Зайнутдинова сказала суду, что ей 52 года, она замужем и имеет нескольких детей возрастом от 16 до 33 лет. На сегодняшний день работает в том же детском саду № 90, правда, в должности воспитателя. После оглашения заявила, что согласна лишь с эпизодом о получении взятки. Вину по остальным преступлениям она не признает.

Автор фото: Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»

В суде также был допрошен заместитель начальника управления образования Казани Андрей Мачин. Он пояснил, что Зайнутдинову хорошо знает, она некоторое время работала заведующей. Согласно текущим нормам, руководитель дошкольного образовательного учреждения может самостоятельно принимать на работу сотрудников и устанавливать заработную плату в зависимости от количества и размера ставки.

Мачин добавил, что в случае, если вина подсудимой будет доказана, то ущерб от преступных действий будет нанесен бюджету города.