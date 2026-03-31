Происшествия
31 марта 12:32
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Одну из россиянок, задержанных на военной базе США, отпустили

Девушки забрели на базу морской пехоты Camp Pendleton из-за навигатора, который построил короткий маршрут до фастфуда. Суд признал, что власти нарушили права Кристины, и велели закрыть дело.

Автор фото: соцсети

Одну из двух россиянок, задержанных на военной базе в США, освободили. Девушки — Кристина и Наташа — попали в переделку в январе. Они искали «Макдональдс», навигатор построил самый короткий маршрут — прямо через базу морской пехоты Camp Pendleton. Так они случайно заехали на режимный объект.

Их задержали и поместили в центр содержания иммигрантов. Суд решил, что в случае с Кристиной американские власти нарушили права: ей не объяснили причины ареста и не дали возможности его оспорить. До 1 апреля дело должны официально закрыть. Девушку отпустили.

А вот Наташа пока остается в центре. Ее жалобу рассматривают в обычном порядке, и аналогичного решения суда пока нет.

Ранее мы писали, что спецслужбы США выманивают россиян за границу, чтобы задержать. По данным МИД России, американцы используют мошеннические схемы.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.