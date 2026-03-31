Одну из россиянок, задержанных на военной базе США, отпустили
Девушки забрели на базу морской пехоты Camp Pendleton из-за навигатора, который построил короткий маршрут до фастфуда. Суд признал, что власти нарушили права Кристины, и велели закрыть дело.
Одну из двух россиянок, задержанных на военной базе в США, освободили. Девушки — Кристина и Наташа — попали в переделку в январе. Они искали «Макдональдс», навигатор построил самый короткий маршрут — прямо через базу морской пехоты Camp Pendleton. Так они случайно заехали на режимный объект.
Их задержали и поместили в центр содержания иммигрантов. Суд решил, что в случае с Кристиной американские власти нарушили права: ей не объяснили причины ареста и не дали возможности его оспорить. До 1 апреля дело должны официально закрыть. Девушку отпустили.
А вот Наташа пока остается в центре. Ее жалобу рассматривают в обычном порядке, и аналогичного решения суда пока нет.
Ранее мы писали, что спецслужбы США выманивают россиян за границу, чтобы задержать. По данным МИД России, американцы используют мошеннические схемы.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Республика стабильно входит в топ‑10 регионов страны по производству мяса и зерна.
В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.
Обоснованность выплат изучат по инициативе центрального аппарата ведомства.
Растение включено в запрещенный список.
Волонтеры еще раз проверят всю территорию, как только сойдет снег.
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.