Жителя Казани отправили в колонию строгого режима за грабеж
Ранее судимый парень заработал новый срок.
Суд, рассмотрев уголовное дело 24-летнего жителя Казани, признал его виновным в грабеже, совершенном в особо крупном размере, сообщает прокуратура Татарстана.
Согласно материалам дела, 29 ноября 2024 года молодой человек у дома № 97 по улице Зорге в Казани открыто похитил из автомобиля Mazda находящиеся в подлокотнике 3,6 миллиона рублей. Причем в этот момент в салоне авто находилась потерпевшая.
Свою вину мужчина признал полностью. Имевший ранее судимость горожанин по решению суда отправится на 6 лет и 6 месяцев в исправительную колонию строгого режима. Приговор в законную силу вступил, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.
