Ранее судимый парень заработал новый срок.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Суд, рассмотрев уголовное дело 24-летнего жителя Казани, признал его виновным в грабеже, совершенном в особо крупном размере, сообщает прокуратура Татарстана.

Согласно материалам дела, 29 ноября 2024 года молодой человек у дома № 97 по улице Зорге в Казани открыто похитил из автомобиля Mazda находящиеся в подлокотнике 3,6 миллиона рублей. Причем в этот момент в салоне авто находилась потерпевшая.

Свою вину мужчина признал полностью. Имевший ранее судимость горожанин по решению суда отправится на 6 лет и 6 месяцев в исправительную колонию строгого режима. Приговор в законную силу вступил, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что в Казани 18-летняя девушка ударила мать сковородкой из-за немытой посуды. Дочь пойдёт под суд за нанесение лёгкого вреда здоровью.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.