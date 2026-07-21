Общество

Казань без бензина: ажиотаж, пустые колонки, лимиты

В нашем видео — реальная картина на АЗС: комментарии водителей, сотрудников заправок и экспертов.

rutube.ru21 июля 18:03
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Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань без бензина: ажиотаж, пустые колонки, лимиты

В нашем видео — реальная картина на АЗС: комментарии водителей, сотрудников заправок и экспертов.

rutube.ru
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
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Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
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Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
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Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
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Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
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Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
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