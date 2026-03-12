На первом месте по числу обращений - «УК ЖКХ Московского района».

Автор фото: Жилинспекция Татарстана

В последнее время в Казани растет число жалоб горожан на работу канализации. С начала года в Жилинспекцию Татарстана поступило уже 120 обращений по этой проблеме и 76 обращений - через систему «Народный контроль».

Чаще всего жаловались на протечки канализации жильцы 18 многоквартирных домов, обслуживаемых «УК ЖКХ Московского района». Далее по числу жалоб идут жители домов, находящихся в ведении «УК ЖКХ Авиастроительного района». В тройку лидеров по количеству обращений пошло также ООО «УК Уютный дом».

Обращения по поводу неприятностей с канализацией поступали также от жителей домов, находящиеся под управлением компаний «Меридиан», «Уютсервис групп», «Сервис-гарант», УК Вахитовского района, «Гвардейской», «Танкодрома» и «Заречья», сообщает пресс-служба Жилинспекции Татарстана.

В ведомстве подчеркнули, что наибольшее число жалоб поступает от жителей домов, находящихся под управлением одних и тех же компаний, что говорит о системных недоработках в их работе: о недостаточном уровне технического обслуживания, несвоевременном проведении ремонтных работ или неэффективном реагировании на заявки жильцов.

Ранее мы писали, что за неделю в Казани устранили 354 засора на коммунальных сетях. Работы были осложнены меняющейся погодой.

