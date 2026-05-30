Среди городских округов первенство по уборке территорий досталось Набережным Челнам, а Казань оказалась на втором месте.

Автор фото: Марат Мугинов / мэрия Казани

По итогам санитарно-экологического двухмесячника, который проводится в Татарстане с 1 апреля по 31 мая, в категории «муниципальные районы с центром – статусом: поселок городского типа, районный центр, село» награды получили Пестречинский район, Алексеевский район, а лучшим стал Высокогорский район. Среди «муниципальных районов с центром – статусом: город» третье место получил Арский район, второе — Нижнекамский район, а первенство завоевал Альметьевский район. В группе городских округов главную награду получили Набережные Челны, а Казань стала второй. Результатами делится пресс-служба раиса республики.

За два месяца с помощью восьми тысяч единиц техники в Татарстане вывезли 274 «куба» отходов. Было высажено 200 тысяч деревьев и кустарников, а в Нижнекамском районе крупные заводы даже создали новую лесополосу «Зеленое кольцо» площадью 216 гектаров. Традиционно участие принимают все муниципальные образования, в частности среди жителей акцию поддержали 340 тысяч человек.

Как рассказал глава Минэкологии Татарстана Азат Зиганшин, во время центрального субботника 25 апреля навести порядок вышли 10 тысяч жителей, которые в том числе помогали ветеранам и семьям участников СВО. В Казани главной площадкой стал небольшой лес у парка имени Урицкого.



В целом жители подали в два раза меньше заявлений в Минэкологии по сравнению с прошлым годом — поступило 1429 жалоб. Всего с 1 апреля выявлено три тысячи нарушений, половину удалось устранить. Значительная часть из них связана со свалками в неположенных местах. Территорию осматривали как с воздуха, так и с земли.

Ранее сообщалось, что в столице республики жители и службы за два месяца убрали почти четыре тысячи дворов, привели в порядок 22,5 миллиона квадратных метров дорог и тротуаров. Также удалось ликвидировать 24 несанкционированные свалки.

