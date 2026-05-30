Экология
30 мая 17:09
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Альметьевский и Высокогорский районы стали лидерами санитарного двухмесячника

Среди городских округов первенство по уборке территорий досталось Набережным Челнам, а Казань оказалась на втором месте.

Альметьевский и Высокогорский районы стали лидерами санитарного двухмесячника

Автор фото: Марат Мугинов / мэрия Казани

По итогам санитарно-экологического двухмесячника, который проводится в Татарстане с 1 апреля по 31 мая, в категории «муниципальные районы с центром – статусом: поселок городского типа, районный центр, село» награды получили Пестречинский район, Алексеевский район, а лучшим стал Высокогорский район. Среди «муниципальных районов с центром – статусом: город» третье место получил Арский район, второе — Нижнекамский район, а первенство завоевал Альметьевский район. В группе городских округов главную награду получили Набережные Челны, а Казань стала второй. Результатами делится пресс-служба раиса республики.

За два месяца с помощью восьми тысяч единиц техники в Татарстане вывезли 274 «куба» отходов. Было высажено 200 тысяч деревьев и кустарников, а в Нижнекамском районе крупные заводы даже создали новую лесополосу «Зеленое кольцо» площадью 216 гектаров. Традиционно участие принимают все муниципальные образования, в частности среди жителей акцию поддержали 340 тысяч человек.

Как рассказал глава Минэкологии Татарстана Азат Зиганшин, во время центрального субботника 25 апреля навести порядок вышли 10 тысяч жителей, которые в том числе помогали ветеранам и семьям участников СВО. В Казани главной площадкой стал небольшой лес у парка имени Урицкого.

В целом жители подали в два раза меньше заявлений в Минэкологии по сравнению с прошлым годом — поступило 1429 жалоб. Всего с 1 апреля выявлено три тысячи нарушений, половину удалось устранить. Значительная часть из них связана со свалками в неположенных местах. Территорию осматривали как с воздуха, так и с земли.

Ранее сообщалось, что в столице республики жители и службы за два месяца убрали почти четыре тысячи дворов, привели в порядок 22,5 миллиона квадратных метров дорог и тротуаров. Также удалось ликвидировать 24 несанкционированные свалки.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане главу музея уволили за присваивание премий сотрудников

Женщина пользовалась служебным положением и ежеквартально проворачивала махинацию с выплатами.

kzn.ru
С Игоря Куляжева взыщут 5,2 миллиона рублей по иску его экс-супруги

Согласно решению суда, совместно нажитым имуществом Инессы Куляжевой и замруководителя исполкома Казани признаны деньги и ценные бумаги на счетах чиновника к моменту их развода.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В центре Казани парень пытался задушить в кустах ребенка

Возбуждено дело о покушении на убийство.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани удалось спасти бывшего спецназовца ГРУ, курящего с 6 лет

Мужчине провели операцию из-за рака легкого.

соцсети
В «Индел» прокомментировали массовые увольнения на заводе в Челнах

Сотрудников просили уйти «по собственному».

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику

В I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.